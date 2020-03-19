WhatsApp kullananlara koronavirüs uyarısı

Koronavirüs salgınının dünyayı çepeçevre sarmasıyla birlikte devletler bu 'yangın'ı el birliğiyle söndürmeye çalışırken, diğer yandan ortada bilgi kirliliği olmaması adına da medya araçlarına çok büyük rol düşüyor. Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, koronavirüs hakkında yalan haberler ve içeriklerle kullanıcıların yanlış bilgilendirilmemesi adına özel bir sayfa hazırladı.

WhatsApp'ın whatsapp.com/coronavirus sayfasına giren kullanıcılar, bu salgın hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olabiliyor. Türkçe sayfası da bulunan sayfada "arkadaşlarınız ve ailenizle ilgilenmek, en güncel resmi sağlık bilgilerini takip etmek ve sorumlu bir şekilde bilgi paylaşmak için WhatsApp'ı kullanabileceğiniz bazı yöntemler" başlığı altında şunlar sıralanıyor:

Uzaktan iletişim kurun

Farklı yerlerde olsanız bile sevdiklerinizle iletişimde kalmak ve onlara desteğinizi göstermek için gruplar, sesli aramalar ve görüntülü aramalar gibi WhatsApp özelliklerini kullanmanız öneriliyor. Yani yakın temas olmaktansa WhatsApp'ta ses veya görüntülü görüşmeyle de iletişiminizi sürdürebilirsiniz.

Güvenilir bilgi kaynaklarını tercih edin

Bu bölümde ise Dünya Sağlık Örgütü ve devlet yetkililerin açıklamalarına kulak verilmesi gerektiği aktarılıyor ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ilgili internet sitesine yönlendirme yapılıyor.



Söylentilerin yayılmasını önleyin

Sosyal medya mecralarında sıkça yayılan asparagas içeriklerle baş edilmesi adına koronavirüsle ilgili her duyduğunuza inanmayın diyen WhatsApp yetkilileri, aldığınız bilgilerin doğruluğunu teyit etmeniz için yöntem sunuyor.