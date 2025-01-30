WhatsApp kullananlar dikkat! Bir kez görüntüleme özelliğinde hata

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WhatsApp bir şeyi paylaşmak istediğiniz ancak paylaşmak istediğiniz şeyin elden ele dolaşmasını çok da istemediğiniz anlar için bir özelliği var. "Bir kez görüntülendikten sonra kaybolan medya" ya da "Tek seferlik fotoğraf" olarak bilinen özellik, gönderdiğiniz video ya da fotoğrafın, karşı taraf tarafından görüldükten sonra, sonsuza dek yok olmasını sağlıyor.



Tabii en azından özelliğin çalışması gereken şekil buydu. Ancak iOS işletim sistemi üzerinde keşfedilen bir hata, kullanıcıların "tek seferlik fotoğrafları" istedikleri kadar görüntüleyebilmelerini sağlıyor.



Geçtiğimiz hafta siber güvenlik araştırmacısı Ramshath tarafından açıklanan hatayı kötüye kullanmak son derece kolay, zira bunu yapmak için en ufak bir teknik bilgiye ihtiyacınız yok.



Eğer birisi size "tek seferlik" medya gönderirse, yapmanız gereken tek şey Ayarlar > Depolama ve Veri > Depolamayı Yönet adımlarını takip etmek.



Sonrasında gönderici ile olan sohbetinizi bulup, "En yeniye göre" içeriğini sıralarsanız, "tek seferlik" medyanın orada durduğunu göreceksiniz.



Hatanın sadece iPhone kullanıcılarını etkilediği söyleniyor, "sadece iPhone" kullanıcılarının sayısının da oldukça yüksek olduğunu unutmamak gerek. Bu da WhatsApp'ın ana şirketi Meta'nın ciddi bir gizlilik hatası yaptığını gösteriyor.



Ramshath, hatayı Meta'nın "hata ödülü" programı üzerinden bildirdiğini, Meta tarafından kendisine "sorunun farkında oldukları ve düzeltmek için çalıştıkları" yanıtının verildiğini de söylüyor.



Şirket çalışmayı bitirmiş olmalı ki, WhatsApp'ın 25.2.3 iOS sürümünde bu sorun giderildi.



Kullanıcılara uygulamayı son sürüme yükseltmeleri tavsiye ediliyor. Özellikle de "tek seferlik" medyalarının "tek seferlik" kalmasını istiyorlarsa...



Bu WhatSapp'ın "tek seferlik" medyalarla yaşadığı ilk sorun değil. 2024 yılı Eylül ayında da güvenlik araştırmacıları kaybolan içeriğinin URL adresini girerek, görüntülenmemesi gereken dosyaya ulaşılabildiğini ortaya çıkarmıştı.



Bu sorun da daha sonra WhatsApp tarafından giderilmişti.