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Teknoloji
Haber Giriş: 27.07.2020 - 07:33,Son Güncelleme:

WhatsApp hesapları birden fazla hesapta kullanılabilecek

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
WhatsApp hesapları birden fazla hesapta kullanılabilecek
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Popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta aynı hesabın birden fazla telefonda kullanılabilmesinin önü açılıyor.

WhatsApp hesapları bugün için sadece bir telefonda kullanılabiliyor. Bu nedenle telefonunuzda WhatsApp'ı etkinleştirdikten sonra bir başka telefonda WhatsApp uygulaması üzerinden hesabınıza giriş yapamıyorsunuz.

Güvenlik sebebiyle uygulanan bu sistemi esnetmeye hazırlanan WhatsApp, birden fazla cihaz üzerinde aynı hesabın kullanılabilmesi için düğmeye bastı. WABetaInfo'da yer alan habere göre bir WhatsApp hesabını 4 farklı cihazda kullanmak yakında mümkün olacak.

WhatsApp'ın diğer cihazlarda çalışması için de QR kodu veya SMS yöntemi kullanılacak. Böylece kullanıcılar dilediği cihazda yazışmaya devam edebilecek ve hesabını kontrol edebilecek.

Henüz test aşamasında olan yeni özelliğin ne zaman aktif olacağı ise belli değil. Ancak test aşamasına geçen bir özelliğin yayına sunulması için çok beklemeyeceğimiz kesin.

Facebook'ta paylaştıklarınızı kimler görsün istersiniz ?Facebook'ta yapacağınız basit bir ayarla bundan sonra paylaşacağınız her şeyin Arkadaşlar'ınıza mı yoksa Herkes'e mi olduğunu belirleyebilirsiniz.
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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