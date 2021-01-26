WhatsApp eridi, ICQ küllerinden yeniden doğdu

ICQ, bir döneme damga vuran Rusya merkezli bir iletişim aracıydı ve Facebook, WhatsApp gibi yeni nesil uygulamaların hayatımıza girmesiyle birlikte tıpkı Live Messenger gibi hayatımızdan çıkıp gitti.

Ancak WhatsApp'ın geçtiğimiz haftalarda yeni gizlilik sözleşmesini kullanıcılara zorla kabul ettirmek istemesi dengeleri değiştirdi. Her ne kadar WhatsApp, bu kararını ertelese de pek çok kullanıcı alternatif uygulamalara yöneldi.

Telegram kısa sürede 500 milyonun üzerinde bir kullanıcıya ulaşırken, Signal ve BiP gibi diğer alternatif uygulamalara ilgi de büyük oldu.



ICQ ise yeniden sahneye çıktı. 1990'lı yıllarda yoğun olarak kullanılan platform, uzun bir süredir sessizliğini koruyordu. Ancak WhatsApp'a alternatif arayışına giren kullanıcıların ICQ'yu da tercih etmesi sürpriz bir gelişme olarak yorumlandı.

100 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan ve Rusya merkezli DST şirketinin sahipliğinde olan ICQ, sadece Hong Kong uygulama mağazasında büyük bir başarı elde ederek indirilme sayısını kısa sürede 35 kat artırmayı başardı.

ICQ, kullanıcıların pek çok ihtiyacına cevap verebilen bir uygulama. Metin tabanlı ve görüntülü görüşmeler, 150 kişiye kadar grup oluşturabilme, anons kanalları gibi özelliklere sahip.