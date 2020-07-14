WhatsApp Business’tan işletmeleri mutlu edecek yenilikler

WhatsApp Business, işletmeler için önemini her geçen gün artırıyor; özellikle de uzaktan iletişime fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde… Hali hazırda 50 milyonu aşkın kullanıcı uygulamayı kullanıyor, ama neredeyse her işletme orta bir görüşe sahip: “Çok faydalı, çok güzel, ama keşke “şöyle” bir özellik de olsa.” İşte bu ortak iç görünün haklı dayanakları olduğu düşünülüyor ki WhatsApp yetkilileri de sık sık yeni gelişmelerle uygulamayı geliştirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan özellikler de bunun güzel bir örneği.

QR kod ile gelen kolaylık

Öncelikle QR kod entegrasyonundan ve katalog paylaşma özelliğinden başlayalım. WhatSapp Business yeni özelliği ile QR kod entegrasyonu sayesinde uygulamaya yeni kişi eklemeyi çok daha kolay bir hale getiriyor. Yani kullanıcılar için tek tek işi ekleme, numara girme devri bitti, bundan böyle yeni kişi eklemek için QR kodunun taratılması yeterli olacak. Diyeceksiniz ki “bu QR kod nasıl oluşturuluyor?” hemen ondan da bahsedelim. Öncelikle WhatsApp menüsünden “Business Tools” seçeneğine tıklamanız ve daha sonra Short Link sekmesini seçmeniz gerekiyor. “View QR kod” olduğundaysa, oluşturulan QR kod ekrana geliyor. Bu QR kodu ister ürünlerinizin üzerine ister fişlere ister mağazanıza yerleştirin ya da dilediğiniz kişiyle kendiniz paylaşın, bu tamamen size kalmış. Bu özelliğin işletmelerin yüzünü güldüreceğini tahmin etmek çok da zor değil.

Çıkartmalar tam da işletmelerin ihtiyaç duyduğu gibi

Bir diğer yenilik de çıkartmalarla ilgili… WhatsApp, Business kullanıcılarına özel yeni hareketli çıkarmalar kullanıma hazır. Bu çıkartmalarda işletmelerin kendi hizmetleriyle ve hedef kitlelerine iletmek istedikleri durum bilgileriyle ilgili birçok seçenek bulunuyor. Bu yeni çıkartmaların da işletmeler tarafından fazlasıyla kullanılacağını tahmin ediyorum.

Kullanıcıların reklam verme özelliği beklentisi

Gelelim WhatsApp Business kullanıcılarının en çok geliştirilmesini istediği konuya, reklama... Malum, işletmeler hedef kitlesine ulaşmak için her yolu deniyor. Özellikle de böyle bir dönemde, dijital mecraları kullanmayan kalmadı diyebiliriz. WhatsApp’in dünya üzerindeki kullanıcı sayısı düşünüldüğünde, milyonlarca insanın günde en fazla açtığı uygulamalardan olduğu hesaba katıldığında, hala aktif bir reklam mecrası olarak kullanıma sunulmaması işletmelerin ve markaların en büyük derdi. Herkes yatırım yapmak için sabırla bekliyor, ancak bu yönde atılan adımların şimdilik yavaşladığını söyleyebiliriz. Yakın bir gelecekte uygulamanın böyle bir ortam yaratıp yaratmayacağını göreceğiz.

İşletmelerin beklentilerini anlamak mümkün, ancak bana göre bu uygulamanın, bu avantajlı özelliklerin hala ücretsiz kullanılabiliyor olması bir şans, bunu da göz ardı etmemek lazım.

Şinasi Furkan AVCI

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