WhatsApp, BiP'in gerisinde kaldı, para transfer özelliği geldi

WhatsApp’ın bir süredir Hindistan’da test ettiği para gönderme özelliğini Brezilya’da kullanıma sundu. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, fotoğraf gönderir gibi kolaylıkla para transferinin yapılabileceğini belirtirken, bu özellik şimdilik Türkiye'de aktif değil ve sadece Brezilya sınırları içinde kullanılabiliyor. Ancak ilerleyen günlerde bu özelliğin dünya genelinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Peki özellik nasıl çalışıyor? Para gönderimi yapmak için WhatsApp hesabınıza banka veya kredi kartı numarasını girmek yeterli. PIN ve parmak izi ile güvenlik sağlanıyor. WhatsApp’ta mesajlaşma ekranındaki para gönderimi seçeneğine tıklayıp, miktarı girip, parmak izinizi okuttuğunuzda para karşı tarafa gönderilmiş olacak. Ayrıca karşı taraftan belirli miktar para talep etmek de mümkün.



BiP UZUN SÜREDİR PARA TRANSFERİNE İMKAN VERİYOR



Son dönemde banka ya da finans kurumlarına alternatif olarak para transferi yapabilen uygulamalar çeşitlenerek artıyor. Sosyal medya uygulamaları ve mesajlaşma uygulamaları da bu konuda birbiri ardına yeni geliştirdiği servisleri duyuruyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli iletişim platformu BiP bundan tam 2,5 yıl önce para transferi özelliğini hayata geçirmişti. 2,5 yıldır bayramlar dahil harçlıklar BiP üzerinden gönderilip alınıyor.

2018 yılının Ocak ayından beri kullanımda olan bu özellik sayesinde herhangi bir banka hesabı ya da IBAN numarasına ihtiyaç olmadan cepten cebe 7/24 para gönderilebiliyor. BiP uygulamasına kredi kartını, banka kartını ya da Paycell kartını tanımlayan herkes operatör fark etmeksizin istediği kişiye para gönderebiliyor. Gönderilen paralar VISA altyapısı desteği olan tüm alışverişlerinde kullanılabiliyor.