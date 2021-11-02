Western Digital'in NAS çözümleri kurumların yanında

Pandemi dönemini genel hatlarıyla nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öğrenme ve çalışma stillerimiz 2020’de önemli ölçüde değişti ve değişmeye devam ediyor. Kısaca evden çalışmak yeni normalimiz haline geldi. Bu büyük değişim, üretim ve verimliliği herkes için her yerde farklılaştırıyor. Ama şu bir gerçek ki evden çalışmak, veri ve dosyaların verimli bir şekilde yönetilmesi ve çalışanların üretken kalması gibi gereksinimleri azaltmıyor. Üstelik bu durum, iş dokümanlarından aile fotoğraflarına müzik ya da film arşivlerine kadar bizim için kıymetli olan her şey için geçerli.

Bu gereksinimin karşılanması için ne yapılmalı?

Bahsettiğimiz bu gereksinim, verilerin sadece depolanması değil aynı zamanda yedeklenmesi anlamına da geliyor. İşte bu hedefe ulaşmada en önemli noktalardan biri ağa-bağlı depolama yani NAS. NAS sisteminde veriler, merkezi olarak genellikle sabit disk sürücüleri (HDD) ya da katı hal sürücüleri (SSD) içeren birkaç yuvada depolanıyor.

Günümüzde yüksek kapasite, yüksek işlem hızı ve güvenilirlik sunan depolama çözümleri ön planda. Depolama kapasitesindeki artış aynı zamanda, bazı kullanıcıların daha az yuvası olan NAS sistemlerinden faydalanabileceği, bazı kullanıcıların da alan yetersizliği yaşadıklarında daha fazla yuvası olan sistemlere geçme ihtiyaçlarının olmayacağı anlamına geliyor.

Her şirketin üretkenliği/verimliliği farklı. Bunu belirlemede ve doğru çözüm sunmada nasıl bir yol izliyorsunuz?

Western Digital, içerik oluşturucuların ve kurumların üretkenlik/verimlilik gereksinimlerini baz alarak, bazı HDD’leri NAS sistemleri için tasarladı ve test etti. NAS sistemleri için kullanım senaryoları gün geçtikçe farklılaşırken, ortalama ofis/home ofis iş yüklerinden daha yoğun küçük ve orta işletme (SMB) kullanımlarına kadar, kullanıcıların uygulamalarına ve iş yüklerine uygun sürücüleri eşleştirmeleri daha da kolaylaşıyor.



Kişisel verilerin depolanması, paylaşılması ve erişilmesine olan talep artıyor. Bunun sonucunda NAS cihazlarının ölçeklendirilebilir performansla uygun maliyet arasında bir denge sunmaları bekleniyor. Küçük ofisler ve home ofisler NAS uygulamaları için çoğu kullanıcıya yetecek kadar güçlü olan ve HDD’lerden daha hızlı bir performans sunan SATA SSD ’lerden büyük performans artışı sağlayabilir. Mesela WD Red SA500, tam da buna uygun bir örnek.

Evden ya da küçük ofislerinden çalışanlar verilerini nasıl saklıyor?

Evden çalışanlar ve küçük ofis kullanıcılarının çoğu, dosya paylaşımları, evde veri yedeklemesi ve içerik arşivleri için kendi sistemlerine güveniyorlar. İşlem hızı ve kapasite, bu tür ortamlarda önemli faktörler olarak karşımıza çıkıyor. WD Red Plus sürücüleri evden çalışanlarla küçük ofis kullanıcılarının ihtiyaç duydukları NAS sistemleri için üretilip, test edildi.



Peki ya büyük işletmeler söz konusu olduğunda hangi çözümleriniz öne çıkıyor?

WD Red Pro sürücüleri en yeni 16TB ve 18TB kapasiteleri dahil olmak üzere, orta ve büyük ölçekli işletmeler için özellikle tasarlandı ve 24 yuvalı NAS sistemlerine kadar mevcut. 7200RPM’de CMR teknolojisiyle, yoğun iş yüklerini 7/24 idare etmek için tasarlanan WD Red Pro sürücüleri arşivleme ve paylaşımların yanı sıra RAID dizilerinin ZFS ya da başka dosyalama sistemleri gibi genişletilmiş işletim sistemlerinde yeniden inşa edilmesi için de ideal.

WD Red Pro, başka ne gibi avantajlara sahip?

NASware teknolojisine sahip WD Red Pro sürücüleri ile sürücü seçerken tahminlere gerek yok. NAS sistemleri için optimize edilmiş eşsiz algoritması, NAS ve RAID ortamlarında performans ve güvenilirliği dengeliyor. WD Red Pro sürücüsü NAS sistemleri için en uyumlu sürücülerden biri.



WD Red Pro sürücüleri otomatik olarak küçük şokları algılayan çok eksenli şok sensörüne ve okuma-yazma fonksiyonlarını kompanse ve muhafaza etmeye yarayan dinamik uçuş yüksekliği teknolojisine sahip. Bu teknoloji kombinasyonu, 24 yuvalı NAS sistemlerindeki sürücüleri koruyup sabit disk güvenilirliğinin artmasında yardımcı oluyor. RAID ve NAS sistemleri için özel olarak tasarlanan WD Red Pro sürücüleri ayrıca, RAID uygulamalarında sürücü atıklarının azaltılması için NASware 3.0 teknolojisinin bir parçası olarak hata kurtarma kontrollerine de sahip.