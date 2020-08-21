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Teknoloji
Haber Giriş: 21.08.2020 - 15:01 | Son Güncelleme:

Western Digital, yeni harici disklerini tanıttı

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Western Digital, yeni harici disklerini tanıttı
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Depolama çözümleri üreticilerinden Western Digital, 2TB'a varan kapasitelerdeki yeni WD markalı My PassportTM SSD’yi tanıttı

Yeni My Passport SSD, şu teknik özellikleri sunuyor: 

1050MB / saniyeye varan okuma hızları ve 1000MB / saniyeye varan yazma hızı sunan NVMe teknolojisi,

Değerli içeriği basit bir şekilde korumaya yardımcı olmak için, 256-bit AES donanım şifrelemesi ile etkinleştirilmiş parola,

Darbe ve titreşim direncine sahip ve 6,5 fit’e (1,98 m) kadar yüksekten düşmeye dayanıklı,

Büyük dosyaları sürücünüze veya bir bulut servisi hesabına yedeklemeyi kolaylaştırmak için yazılım içeriyor,

Bir USB-C kablosu ve bir USB-A adaptör ile USB 3.2 Gen-2 teknolojisi,

Kutudan çıktığı anda kullanıma hazır, Mac ve PC ile uyumlu.

My Passport SSD, şu anda 500GB ve 1TB kapasitelerde, dünya çapında belirli e-satıcılarda ve perakendecilerde gri renkte bulunuyor. Yılın ilerleyen günlerinde diğer renklerde de piyasaya çıkacak.

Gelelim fiyatlara... 500 GB'lık ürün ABD’de 119.99 dolar, 1 TB'lık ürün ise 189.99 dolar...

Visa için fintech’ler nasıl bir öneme sahip? Visa İnovasyon Programı'nı hayata geçiren ve pek çok fintech'e dokunmayı başaran Visa, bu program çerçevesinde pek çok yenilikçi fikri de hayata geçiriyor. Bu kapsamda Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, Hürriyet'e önemli açıklamalar yaptı.(Sponsorlu İçerik)
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