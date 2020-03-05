Western Digital, NVMe SSD WD Gold ailesini tanıttı

Sektörel araştırma firması IDC, 20231'e kadar NVMe birim gönderilerinin pazarın yüzde 79'undan fazlasına ulaşmasını bekliyor. Çok çekirdekli, çok iş parçacıklı CPU'lardaki ilerlemelerle eski depolama teknolojisi, maksimum uygulama performansı için bir darboğaz haline geldi. Şirket, 2020'nin ikinci çeyreği başlarında piyasaya sürülen yeni WD Gold NVMe SSD'leri, kanal ortaklarına ve son müşterilere dört farklı kapasitede sunuyor. WD Gold NVMe SSD, kurumsal uygulamalar için mevcut SATA cihazlarından daha hızlı yanıt süreleri, daha yüksek verim ve daha yüksek ölçek sunan sunuculardaki birincil depolama alanı olarak tasarlanan bir ürün. WD Gold NVMe SSD'leri, düşük gecikme veya yüksek verim gerektiren uygulamalar ve veri setleri için yüksek performanslı bir depolama katmanı sağlayacak olan WD Gold HDD'leri kısa süre önce tanıtmıştı.

Yeni WD Gold NVMe SSD'ler, 3D TLC NAND SSD ortamından amaca uygun yerleşik yazılımına ve kendi entegre denetleyicisine kadar Western Digital'in silikondan sisteme uzmanlığıyla tasarlandı. Western Digital müşterileri, güç kaybı ve veri yolu korumasının sağladığı rahatlığın yanı sıra beş yıllık uzatılmış sınırlı garanti için yüksek güvenilirliğe de sahip oluyor. Öte yandan güvenli önyükleme ve güvenli silme, müşterilere ek veri yönetimi koruması da sunuyor.

Artık her sektörde dünyanın verilerle dönüştürüldüğüne vurgu yapan Western Digital Veri Merkezi Cihazları Genel Müdür ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Phil Bullinger, "Birçok BT cephesinde ve hemen hemen her sektörde büyük ve küçük olmak üzere dönüşüm ve yenilikler yaşanıyor ve hepsinde de veriler kullanılıyor. NVMe'ye geçiş; yeni uygulamaların, kullanım durumlarının ve iş yüklerinin etkinleştirilmesi için esastır. WD Gold NVMe SSD'leri şu anda sevkiyat yapan yüksek kapasiteli WD Gold HDD'lerimize eklemek, kanal ortaklarının ve müşterilerin daha hızlı zamandan yararlanan veriler elde etmek için sağlam seçeneklere sahip olduğu anlamına gelir" dedi.

Western Digital'in veri merkezi çözümleri, hızlı hareket eden ve sürekli değişen veri teknolojisi ortamındaki çeşitli ihtiyaçları karşılıyor. Geniş veri merkezi portföyünde olan Ultrastar HDD ve SSD ailesinde yer alan WD Gold HDD'ler ve SSD'ler; Fabrikler Üzerinde OpenFlex NVMe (NVMe-oF) teknolojisi sayesinde birleştirilebilir altyapılara olanak sağlayan NVMe-oF köprü çözümleridir ve Ultrastar JBO/JBOD depolama platformları ve Ultrastar bellek genişletme sürücüsü sunuyor.