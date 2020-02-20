Western Digital de 5G için düğmeye bastı

Western Digital iNAND MC EU521 gömülü flaş cihazı, mobil geliştiricilerin UFS 3.1 yüksek arayüz bant genişliğinden (Gear 4/2 Şeritli) ve SLC (tek seviyeli hücre) NAND önbelleğinden tam olarak faydalanmalarını sağlayan bir teknolojiye sahip. Ayrıca cihaz, 4K ve 8K medyalarını indirme, buluttan büyük dosya aktarımı ve oyun oynama gibi uygulamalar için gelişmiş kullanıcı deneyimlerini daha iyi hale getirmek için 800MB/saniyeye kadar turbo sıralı yazma hızları da sunuyor. İNAND EU521’in Mart ayında 128GB ve 256GB kapasitelerde satışa sunulması planlanıyor.

Akıllı telefonlar hayatın bir parçası



Western Digital Otomotiv, Mobil ve Gelişen Uygulamalar İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Huibert Verhoeven, akıllı telefonların artık video akışı, müzik çalma, oyun ve fotoğrafçılıktan ödemelere ve haritalamaya kadar her yeni uygulamaya genellikle birincil bilgi işlem cihazı olarak hizmet ettikleri için daha fazla performans ve kapasiteye ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Verhoeven, ayrıca, “İNAND EU521'de Write Booster ile SLC önbelleğe alma 5G birleştiğinde, kullanıcılara her zamankinden daha hızlı film indirmeleri yönünde beklenenden fazla performans iyileştirmesi sunuyor. Bu ve diğer özellikler de EU521'i bugünün mobil ekipman üreticileri için mükemmel bir seçenek haline getiriyor” dedi.

“Western Digital'in yeni JEDEC depolama standardı UFS 3.1'i uygulamasının 5G uygulamalarına ek yazma özelliği ve gelişmiş önbellekleme özelliği sayesinde akıllı telefonların daha yüksek hızda indirmeler yapmasına, büyük dosyaların 'kaydedilmesinin' hızlandırılmasına ve diğer veri yoğun uygulamaları desteklemesine yardımcı olacağını belirten Informa Tech (Ovum, Heavy Reading and Tractica) araştırma markalarının ve satın alınan IHS Markit teknoloji araştırma portföyünün birleşmesinden sonra kurulan küresel teknoloji araştırma şirketi Omdia’da Bellek ve Depolama Kıdemli Yöneticisi Craig Stice, “Western Digital’in standardı hızlı bir şekilde hizmete sunma çabası, mobil cihaz ekipman üreticilerinin aralarından seçim yapabileceğiniz piyasaya hazır bir çözüm sunmalarının önünü açıyor” dedi.

Akıllı telefonlar ve mobil cihazlar için Western Digital iNAND depolama çözümleri, olağanüstü bir kullanıcı deneyimi sağlamak için 96 katmanlı 3D NAND ve gelişmiş UFS arayüz teknolojilerinden yararlanıyor. Bu ticari, gömülü ürün ailesi, 4K / 8K video, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve AI gibi veri yoğun uygulamalar için yüksek ve kalıcı performans sağlamak için tasarlandı. Şirket ayrıca pazar sonrası bellek kartları ve mobil kullanıcılar için yenilikçi veri yedekleme ve şarj cihazları sunuyor.