Web siteleri için önemli güvenlik ipuçları

GoDaddy’nin küçük işletme sahiplerine ve girişimcilere yardımcı olacak üç ipucu şöyle:

1. Web sitesi güvenlik araçlarına yatırım yapın

Bir işletme sahibi olarak, gece dükkanınızı kapatırken kapılarını kilitlersiniz. Bunu, istenmeyen kişilerin dükkanınıza girme riskini büyük ölçüde düşürdüğü için yaparsınız. Bu yönde geliştirilen araçlar da bunun aynısını web siteniz için yapar; yani olası kötü amaçlı yazılım saldırılarına karşı kapınızı kilitler. Bu tür çözümler, web sitenizi izleme, uyarma ve temizlemeden, otomatik yedekleme ve tek tıkla geri yüklemeye kadar farklı seviyelerde güvenlik sunar.



2. Düzenli olarak yedekleme yapın

Sunucular çökebilir, kötü amaçlı yazılımlar geri gelebilir ve hacker’lar işletmenizin açıklarını bulmaya çalışabilir. Bunlar, web sitesi korumasını işletmeniz için bir öncelik haline getirmenizin önemli olmasının nedenlerinden bazıları. Veri kaybetmediğinizden emin olmak için web sitenizi düzenli olarak yedeklemeye önem vermelisiniz. Ancak bu yönde geliştirilen yedekleme yazılımları; güvenli bir buluta otomatik yedekleme, korsan saldırılarından ve fidye yazılımlarından koruma, sistem hatalarına karşı koruma ve tek tıkla site geri yüklemenin yanı sıra esnek ve tam kontrol sağlar. GoDaddy Web Sitesi Yedekleme ile otomatik yedeklemeniz için istediğiniz saati ayarlayabilir veya web sitenizin verilerini daha güvenli tutmak için istek üzerine yedekleme çalıştırabilirsiniz. Web siteniz, internetteki sanal işletmenizdir, bu nedenle onun güvenliğini sağlamak önemlidir.



3. Bir SSL Serifikası yükleyin

SSL sertifikası, bir web sunucusu ile tarayıcı arasında şifreli bir bağlantı kuran küçük bir veri dosyasıdır. Bu şekilde, bir web sunucusu ile tarayıcı arasında aktarılan veriler daha güvende olur. SSL sertifikaları esas olarak kredi kartı işlemlerini, veri transferlerini ve girişleri güvence altına almak için oluşturulsa da, artık web sitelerinin internet güvenliği için bir norm haline geldi. Web sitenizde satış yapmasanız bile, işletmenizin ve ziyaretçilerinizin veri aktarımını korumaya yardımcı olmak için bir SSL sertifikanız olmalıdır. Bu yönde çözüm üreten şirketler, kaç web sitesini koruma altına almak istediğinize ve web sitenizde ne tür işlemler yapıldığına bağlı olarak ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulabilmeniz için çeşitli SSL sertifikaları sunar.

Küçük işletme sahipleri ve girişimciler bu online araçları kullanarak web sitelerini korumaya yardımcı olabilirler. Böylece, web sitesi güvenliğini ciddiye alarak, işlerini ve müşterilerini korumaya yardımcı olduklarını bildiklerinden kendilerini daha rahat hissedebilirler.



