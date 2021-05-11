Web Companion Nedir Ve Ne İşe Yarar? Web Companion Nasıl Kaldırılır

İnternet kullanımı yaygın bir hale geldikçe, internet üzerinden yayılan zararlı nitelikteki yazılımların da sayısı artış gösteriyor. Özellikle son dönemde yaygınlık göstermeye başlayan tarayıcı virüslerinde bir artış söz konusu olmaya başlamış durumdadır. Bu virüsleri engellemek amacıyla kullanılabilecek programlar bulunmaktadır. Bunlardan biri de Web Companion bu programlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Web Companion Nedir?

İnternet tarayıcısının ana sayfasını değiştirme esnasında yahut tarayıcı üzerinde bulunan farklı pencereler yükleyen virüsler ortaya çıkmaktadır. Web Companion bu virüslerin engellenmesi amacı doğrultusunda kullanılan bir programdır.

Web Companion Ne İşe Yarar?

Web Companion programı sayesinde özellikle de internet tarayıcısı virüslerine karşı bir koruma sağlanması mümkün hale gelir. Bilgisayarda kullanılmakta olan internet tarayıcısının ana sayfasının değiştirilip farklı bir içerik görüntülenmesine yahut arama motorunun farklı bir arama motoruyla değiştirilmesine sebep olan virüsler karşı bir koruma sağlar.

Web Companion uygulaması tam olarak bir antivirüs programı değildir fakat tarayıcıya olumsuz yönde etki edebilecek olan zararlı yazılımların engellenmesi konusunda oldukça önemli bir fayda sağlamaktadır.

Uygulama aynı zamanda virüs yahut dosya tarayıcısına etki etmek istendiğinde bir kalkan görevi üstlenerek kullanıcıyı uyarır. Ayrıca uygulama açık olduğunda kullanıcıyı indireceği dosyalarda herhangi bir zararlı yazılım olup olmadığı ya da girilecek sitelerin güvenli olup olmadığı konusunda da uyarı vermektedir.

Web Companion Nasıl Kaldırılır?

Google Chrome'dan Web Companion'ı Kaldırmak;

İlk olarak Google Chrome'u açmak gerekir.

Alt + F tuşlarına aynı anda basılır. Açılan pencereden "Diğer Araçlar" seçeneğinin üzerine fare ile gelinir ve "Uzantılar" seçeneğine tıklanır. Açılan pencereden arama bölümüne Web Companion yazılarak uygulama bulunur. Ardından çöp kutusu simgesine tıklanarak kaldırma işlemi gerçekleştirilir.

Internet Explorer'dan Web Companion'ı Kaldırmak;

Web Companion'ı Internet Explorer'dan Kaldırmak için ilk olarak IE açılmalıdır. Sonrasında aynı anda Alt + T tuşlarına aynı anda basılıp "Eklentiler bölümüne yönetme" kısmı seçilerek "Araç Çubukları ve Uzantılar" kısmına gelinir. Buradan Devre dışı Web Companion.

tıklanır ve Sol alt köşesindeki "Kaldır" butonuna tıklanarak kaldırma işlemi tamamlanır.