WD Blue SATA SSD incelemesi

WD Blue SATA SSD, farklı kapasite seçenekleriyle geliyor. Elimizdeki model ise 250 GB yani en düşük kapasiteli model. Ancak diğer teknik özellikler, elbette modellerin hepsinde aynı.

WD Blue SATA SSD, yalnızca önceki nesil WD Blue SATA SSD'lerden daha yüksek kapasiteler (4 TB'a kadar) için değil, aynı zamanda gelişmiş güvenilirlik için hücreden hücreye paraziti azaltmaya yardımcı olmak için de 3D NAND teknolojisini kullanıyor. Yani güvenlik tarafında da WD, fena bir ürün ortaya koymamış.

Western Digital 3D NAND teknolojisi, hızlı sistem başlatmaları, hızlı uygulama yanıtları ve hızlı aktarım hızları için 560 MB / sn'ye kadar sıralı okuma hızları ve 530 MB / sn'ye kadar sıralı yazma hızları sağlıyor. Oldukça hızlı olduğu söylenebilir.

Bir SSD, yanlışlıkla çarpması veya düşmesi durumunda veri kaybına karşı korumaya yardımcı olmak için hareketli parçası olmadan tasarlanmış. 1,75 milyon saatlik MTTF (ortalama arıza süresi), 3 ila 600 TBW (yazılan terabayt), 4 ve çeşitli hata düzeltme teknolojileriyle gelen WD Blue SATA SSD'ler, verileri koruyor. Ancak hiçbir SSD'ye yüzde 100 güvenmek elbette mümkün değil. Bu nedenle bu tip bir ürün alırken her ihtimali göze almak gerekiyor. Örneğin ben iki farklı SSD'ye aynı verileri yedekleme yoluna gidiyorum.

WD SSD Kontrol Paneli ile sürücünüzün kullanılabilir kapasitesini, çalışma sıcaklıklarını, SMART özelliklerini ve daha fazlasını izleyebiliyorsunuz. Ücretsiz olarak indirilebilen Acronis True Image WD Edition yazılımı, sürücüleri klonlayabilir ve işletim sisteminizi, uygulamalarınızı, ayarlarınızı ve tüm verilerinizi yedekleyebilir.

Bu arada WD Blue SATA SSD ürünler 5 yıllık sınırlı garantiyle satılıyor.



Genel olarak teknik özellikler:

Tüm Teknik Özellikler



Kapasite: 250 GB

Form Faktörü: 2,5 inç

Arayüz: SATA

Boyutlar (L X W X H): 100.2mm x 69.85mm x 7mm

Ardışık Okuma Performansı: 550MB/s

Ardışık Yazma Performansı: 525MB/s



