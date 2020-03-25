watchOS 6.2 güncellemesi aktif hale geldi: EKG özelliği Türkiye'de

Apple, dün akşam saatlerinde iOS 13.4 güncellemesi ile iPhone'ları, iPadOS 13.4 güncellemesi ile iPad'leri ve watchOS 6.2 güncellemesi ile de Apple Watch modellerini güncelledi. Yayınlanan güncelleme bir dizi teknik sorunu ortadan kaldırırken, diğer yandan dikkat çeken bazı yenilikleri de beraberinde getirdi.

Güncelleme sayesinde EKG özelliği Türkiye'de de aktif hale geldi. EKG uygulaması ve düzensiz kalp ritmi bildirimi özelliği kullanıcıların en sık rastlanan ritim düzensizliği olan atriyal fibrilasyon (AF) belirtilerini tespit etmelerine yardımcı olacak. Atriyal fibrilasyon, tedavi edilmemesi halinde tüm dünyada en yaygın ikinci ölüm nedeni olan felç ile sonuçlanabilecek durumlardan biri.

Apple Watch 4 ve Watch 5 modellerinden birini kullanıyorsanız siz de EKG özelliğini kullanarak kalp ritminizin bir grafiğini kısa sürede alabiliyorsunuz. EKG ölçümü yaparken izlenecek adımlar sırasıyla şöyle:

Öncelikle iPhone'u açın ve Sağlık uygulamasına girin. Ardından EKG'yi ayarlamak adına ekranda gördüğünüz adımları takip edin. Sonrasında Apple Watch'unuzun ekranından EKG uygulamasını açın. Ardından kollarınızın birini masaya, birini de kucağınıza koyun ve elinizle Digital Crown (saatin çıkıntılı yuvarlak tuşu) üzerinde basılı tutun. Ardından Apple Watch'un EKG ölçümünüzü yapmasını bekleyin.

Ancak watchOS 6.2 güncellemesi ile gelen tek yenilik EKG'yi Türkiye'ye getirmesi değil elbette. Bu güncelleme ile kullanıcılar artık Apple Watch üzerinde uygulama içi satın alma özelliğini kullanabiliyor. Yani tek seferlik ödeme sayesinde iOS veya Mac için satın aldığınız bir uygulamanın watchOS sürümünü tekrar satın almanıza gerek kalmayacak.

438 MB'lık dosya boyutuyla gelen güncelleme, Wi-Fi’den Bluetooth bağlantısına geçerken müziğin durmasına neden olan sorunu da ortadan kaldırıyor.



