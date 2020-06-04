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Teknoloji
Haber Giriş: 04.06.2020 - 10:55,Son Güncelleme:

WatchGuard, Panda AntiVirus'ü satın aldığını duyurdu

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WatchGuard, Panda AntiVirus'ü satın aldığını duyurdu
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Ağ güvenliği ve zekası, güvenli Wi-Fi ve çok faktörlü kimlik doğrulamanın küresel sağlayıcılarından WatchGuard Technologies, gelişmiş uç nokta koruma sağlayıcısı Panda Security'nin satın alımının bugün gerçekleştiğini açıkladı.

Satın alma ile birlikte şirketin odak noktası, her iki şirketten ortaklara ve müşterilere yeni genişletilmiş güvenlik çözümleri portföyüne erişim sağlamak. İş ortakları ve müşteriler portföylere entegre edildikten sonra modern yapay zeka yetenekleri, davranış profili oluşturma teknikleri ve en son güvenlik olay korelasyonu tarafından desteklenen gelişmiş tehdit algılama ve yanıt işlevselliğinin yanı sıra ağ ve uç nokta güvenliği arasında merkezi bir yönetim gibi ek operasyonel avantajlardan da yararlanacaklar. 

Panda Security Early Access Program 

WatchGuard satıcıları, hem uç nokta koruma platformu (EPP) hem de uç nokta algılama ve yanıt (EDR) özelliklerini içeren Panda Adaptive Defense 360'a ve 1 Haziran 2020'de başlatılan Panda Security Early Access Program aracılığıyla Advanced Reporting Tool ürünlerine anında erişebilecek. Bu yeni programın heyecan verici yeni ürünleri, deneme ve dahili dağıtım için hızlı bir şekilde WatchGuard ortaklarına sunulurken, son kullanıcılara da yeniden satışı yapacak.

Satın alma işleminin bir parçası olarak, Investing Wely Wisely (IPW), Vector Capital ve Francisco Partners'a WatchGuard Technologies'de hissedar olarak katılacak. Juan Santamaria Uriarte, WatchGuard yönetim kuruluna katılacak. WatchGuard, Paul Hastings LLP ve Cuatrecasas, Gonçalves Pereira LLP tarafından temsil edildi. Ayrıca, bu işlemde Panda Security'ye Jefferies International tek finansal danışman ve Uría Menéndez de hukuk danışmanı olarak görev yaptı.

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