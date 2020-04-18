Watch Dogs Sistem Gereksinimleri Neler? Watch Dogs İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Watch Dogs Ubisoft'un kendine özgü bir tarzıyla çıkardığı oyun serilerinden birisidir. Farklı ve yenilikçi bir tarzı ile ortaya çıkan Watch Dogs oyunu için cihazlarda bazı önerilen ve minimum seviyede sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Bu sistem gereksinimlerini kendi cihazınız ile karşılaştırarak oyunu oynayabilirsiniz.

Watch Dogs akıllı telefon ile oynanabilen, şehrin altyapısı üzerinde gerçek zamanlı kontrolün oyuncuda olduğu bir yaşam kentinde geçmektedir. Bu oyun içerisinde oyuncu trafik ışıklarını manipüle ederek düşmanlarını 30 aracın var olduğu bir yığının içinde tuzağa düşürmektedir. Oyun içerisinde oyuncu arkadaşları ile de bağlantı kurma şansı bulunmaktadır.

Watch Dogs Sistem Gereksinimleri

Watch Dogs oyunu 2014 tarihinde ortaya çıkmış bir oyundur. Bu oyunun oynanabilmesi için cihazların sistemleri belirli bir düzeyde olmalıdır. Watch Dogs sistem gereksinimleri minimum düzeyi aşağıda açıklanmıştır.

- Cihazın Windows Vista 7 veya 8 (64 bit) bir işletim sistemine sahip olması gerekmektedir.

- Intel Core 1 Quad Q8400 / AMD Phenom II *4 940 işlemciye sahip olmalıdır.

- Belleği 6 GB RAM olmalıdır.

- Ekran Kartı Nvidia Geforce GTX 460 / AMD Radeon HD 5770 olmalıdır.

- VRAM 1 GB

- DirectX sürümü 11 olmalıdır.

- Depolama alanı 25 GB olmalıdır.

- Ses kartı DirectX 9.0c uyumlu olmalıdır.

Watch Dogs oyunu için önerilen sistem gereksinimleri şunlardır:

- Windows 10 (64 bit) önerilen bir işletim sistemidir.

- İşlemcisi Intel Core i7-3770 / AMD FX-8350 X8 olmalıdır.

- Cihazın belleği 8 GB RAM olması önerilir.

- Ekran Kartı Nvidia Geforce GTX 560 ti / AMD Radeon HD 7850 olmalıdır.

- VRAM 2 GB

- DirectX sürümü 11 olmalıdır.

- Depolanacak boş alanın 25 GB olması önerilir.

- Ses kartı DirectX 9.0c uyumlu olmalıdır.