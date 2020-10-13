Watch Dogs: Legion’un önerilen sistem gereksinimleri belli oldu

EA’nın popüler oyunu Apex Legends, milyonlarca GeForce oyuncusu için sistem gecikmesini azaltan bir teknoloji olan NVIDIA Reflex’ desteği alan oyunlardan biri oldu. Genellikle giriş gecikmesi olarak anılan sistem gecikmesi, her tür oyunun yanıt verme hızını etkileyen en temel faktörlerden biri. Bu nedenle düşük sistem gecikmesi online oyuncular için rekabette en önemli unsurlardan biri haline geliyor. NVIDIA Reflex desteği, EA'nın en son güncellemesiyle ve mevcut NVIDIA Game Ready Sürücüsüyle etkinleştirilebiliyor.

Watch Dogs: Legion’un Önerilen Sistem Gereksinimleri

Ubisoft'un merakla beklenen Watch Dogs: Legion’un önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.



29 Ekim'e kadar belirli perakendecilerde ve online satıcılarda GeForce RTX 3080 ve RTX 3090 grafik kartı veya masaüstü oyun bilgisayarının satın alınmasıyla birlikte sunulan Watch Dogs: Legion, NVIDIA DLSS ve ışın izlemeli yansıma özelliklerine sahip oluyor.



