Watch Dogs: Legion için GeForce Game Ready desteği geldi
NVIDIA’nın yayınladığı yeni GeForce Game Ready sürücüsü, ışın izlemeli yansımalar ve NVIDIA DLSS ile tamamlanan Watch Dogs: Legion’ı ve artık dünya çapında mevcut olan GeForce RTX 3070'i sunuyor. Bu yeni sürücü, DiRT 5, Ghostrunner, Need For Speed: Hot Pursuit Remastered ve Xuan-Yuan Sword VII oyunlarında daha iyi bir performans sağlıyor. Yeni sürücü güncellemesi ayrıca dört yeni G-SYNC Uyumlu Ekran ve daha fazlasını da içeriyor.
Watch Dogs serisinin son oyunu Watch Dogs: Legion, bu yılın en çok beklenen oyunlarından biriydi. Watch Dogs: Legion, GeForce Oyuncuları için Londra'daki yüzeylere dinamik yansıma getiren ışın izlemeli yansımalar sunarken NVIDIA DLSS maksimum performans sağlıyor. Ayrıca GeForce NOW'un yeni sürücü güncellemesiyle oyun ışın izleme ve DLSS ile de oynanabiliyor.
Dört Yeni G-SYNC Uyumlu Ekran
G-SYNC Uyumlu programı, G-SYNC ekosistemini genişletiyor ve tutarlılık getirmeyi ve hangi ekranların iyi bir giriş seviyesi değişken yenileme hızı (VRR) deneyimi sağlayacağı konusunda tüketicileri eğitmeyi amaçlıyor. G-SYNC uyumlu monitörlerin arasına Acer XB323U GX, Asus VG279QL1A, Dell AW2521HFLA ve Gigabyte FI25F katıldı.
G-SYNC Uyumlu program kapsamında NVIDIA, AdaptiveSync protokolünü destekleyen monitörlerdeki deneyimi doğrulamak için monitör OEM'leri ile birlikte çalışıyor. Bu testi geçen monitörler “G-SYNC Uyumlu” olarak belirleniyor.
Oyunlar için "Tek Tıkla" Optimum Ayarlar
GeForce Experience’ın tek tıklamayla yapılan optimum ayarları (OPS), sistemin donanımı için oyun seçeneklerinin yapılandırılmasına olanak tanıyarak sorunsuz ve optimize edilmiş bir oyun deneyimi sunuyor. Hali hazırda 900'den fazla oyunu destekleyen sürücüye 16 yeni oyun daha eklendi:
- Age of Empires III: Definitive Edition
- Baldur's Gate 3
- Call of Duty: Modern Warfare (NVIDIA Reflex desteğiyle)
- Call of Duty: Warzone (NVIDIA Reflex desteğiyle)
- Call of Duty: Black Ops - Cold War
- Desperados III
- Fortnite (NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex and Işın İzleme desteğiyle)
- Mafia: Definitive Edition
- Medieval Dynasty
- Phasmophobia
- Pumpkin Jack
- Second Extinction
- Serious Sam 4
- Star Wars: Squadrons
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- The Wind Road
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle