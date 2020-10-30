Watch Dogs: Legion için GeForce Game Ready desteği geldi

Watch Dogs serisinin son oyunu Watch Dogs: Legion, bu yılın en çok beklenen oyunlarından biriydi. Watch Dogs: Legion, GeForce Oyuncuları için Londra'daki yüzeylere dinamik yansıma getiren ışın izlemeli yansımalar sunarken NVIDIA DLSS maksimum performans sağlıyor. Ayrıca GeForce NOW'un yeni sürücü güncellemesiyle oyun ışın izleme ve DLSS ile de oynanabiliyor.

Dört Yeni G-SYNC Uyumlu Ekran

G-SYNC Uyumlu programı, G-SYNC ekosistemini genişletiyor ve tutarlılık getirmeyi ve hangi ekranların iyi bir giriş seviyesi değişken yenileme hızı (VRR) deneyimi sağlayacağı konusunda tüketicileri eğitmeyi amaçlıyor. G-SYNC uyumlu monitörlerin arasına Acer XB323U GX, Asus VG279QL1A, Dell AW2521HFLA ve Gigabyte FI25F katıldı.



G-SYNC Uyumlu program kapsamında NVIDIA, AdaptiveSync protokolünü destekleyen monitörlerdeki deneyimi doğrulamak için monitör OEM'leri ile birlikte çalışıyor. Bu testi geçen monitörler “G-SYNC Uyumlu” olarak belirleniyor.

Oyunlar için "Tek Tıkla" Optimum Ayarlar

GeForce Experience’ın tek tıklamayla yapılan optimum ayarları (OPS), sistemin donanımı için oyun seçeneklerinin yapılandırılmasına olanak tanıyarak sorunsuz ve optimize edilmiş bir oyun deneyimi sunuyor. Hali hazırda 900'den fazla oyunu destekleyen sürücüye 16 yeni oyun daha eklendi: