Watch Dogs: Legion geliyor: İşte çıkış tarihi

Yeni nesil bir konseptle geliştirilen Watch Dogs: Legion, oyunun arkasındaki stüdyo olan Ubisoft Toronto tarafından oluşturulan ve daha önce hiç görülmemiş bir oyun yeniliği olan “Play as Anyone” (Dilediğin Kişiyle Oyna) özelliğini sunuyor. Dilediğin Kişiyle Oyna özelliği oyuncuların tüm Londra sakinlerini direniş üyeleri olarak seçebilmelerini sağlıyor. Oyunun açık dünyasındaki her bir kişi örgütlenebilir ve oynanabilir, ayrı ayrı herkes benzersiz bir arka plana, kişiliğe ve becerilere sahiptirler. Watch Dogs: Legion ayrıca Xbox Series X’te tam ışın izleme desteğine sahip olacak ve Nvidia RTX donanımlı PC cihazlarında Londra sokaklarına gerçek zamanlı ışın izleme yansımaları getirecek ve PlayStation 5 üzerinde haptik kontrol sistemine sahip olacak.



Watch Dogs: Legion’u Xbox One veya PlayStation 4 için satın alan oyuncular, oyunlarını yeni nesle (Xbox Series X ve PlayStation 5 için) ilave bir ücret ödemeden yükseltebilecek. İlave yeni nesil özellikleri gelecek aylarda açıklanacak.



HİKAYESİ

Watch Dogs: Legion’da Londra bir çöküş ile yüzleşiyor. Çalkantılı bir Londra'nın artan huzursuzluğunun ortasında, Zero-Day olarak bilinen gizemli bir varlık, Londra'daki düzenli bombalamalar için gizli yeraltı direniş grubu DedSec'i suçladı. Sonrasında, Londra'nın karanlık köşelerinden gelen suçlu fırsatçılar yetki sahibi oldu ve yenik bir hükümetin bıraktığı boşluğu doldurdu. Bir DedSec üyesi olarak, oyuncuların Watch Dogs: Legion'da, sadistler, paralı askerler, siber suçlular ve daha fazlası gibi sıra dışı suçlulara karşı çıkacakları için, çeşitli durumlara hazırlıklı olmaları gerekir. Oyuncular bu suçlu fırsatçıları alt etmek, Londra'yı kurtarmak ve Zero-Day’in arkasındaki gizemi ortaya çıkarmak için DedSec direnişlerine yeni üyeler örgütlemeli.

Watch Dogs: Legion, oyuncuların Dedsec Direnişinin bir parçası olmaları için açık dünyada görebilecekleri herkesi örgütlemesine izin veriyor, bir anda 40 karaktere kadar üye, ekibinizin bir parçası olabilir. Londra ortamı, oyunculara Direniş ekipleri için her türlü karakteri örgütlemek için bir temel sağlıyor: MI6 ajanından sert bir “bare knuckle” dövüşçüsüne, zeki bir hackerdan kaçış şoförüne, futbol holiganından bankta oturan yaşlı bir nineye. Oyuncular, kadrolarından herhangi bir karakterle oynayabilir ve tercihlerine göre farklı durumlara yaklaşabilirler. Örneğin; havadan müdahale etmek için bir inşaat işçisi olarak bir kargo dronu üzerinde ilerleyerek veya karadan yaklaşmak için bir casus olarak silah bozan bir saat ve roket atar bir aracın prototipi gibi yüksek teknolojili cihazlar kullanarak, seçim her zaman oyuncuya bırakılacak.

Ayrıca Ubisoft, Watch Dogs: Legion için Gold, Ultimate ve Collector’s Sürümlerini de duyurdu:

Gold Sürüm temel oyunu ve içeriğinde yeni hikaye genişletmeleri, ilave DedSec görevleri, dört kahraman, 2014'te çıkan orijinal Watch Dogs oyununun Tam Sürümü ve daha fazlası bulunan Season Pass'ı içeriyor.

Ultimate Sürüm Gold Sürümü ve içeriğinde üç yeni oynanabilir kahraman, daha hızlı para kazanmak için dört haftalık VIP Statüsü olan Ultimate dijital içerikleri bulunduruyor.

Collector’s Sürümü Ultimate Sürümüne ilave olarak LED Ded Coronet Maskesi Replikası, özel bir Steelbook, üç çıkartmadan oluşan bir set, oyunun evreninden esinlenen çift taraflı bir propaganda afişi ve oyun içi maskeye anında erişimi içeriyor.