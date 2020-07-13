Watch Dogs 2 ücretsiz oldu, sunucular çöktü

Ubisoft, gerçekleştirdiği son etkinlikte yeni oyunlarını görücüye çıkardı. Assassin's Creed Valhalla'nın çıkış tarihi netleşirken, Far Cry 6 sürprizi de gözlerden kaçmadı. Şirket, yeni pek çok oyununu duyururken daha önce satışa sunduğu Watch Dogs 2'yi de 45 dakikalığına ücretsiz hale getirdi.

Etkinliği takip edenlere bir jest olarak yapılan bu ücretsiz erişim, Ubisoft'u beklentisinin de üzerinde bir ilgiyle karşılandı. Ubisoft sunucularına girmeye çalışan pek çok oyuncu, Watch Dogs 2'yi ücretsiz indirmeye kalkınca sunucular daha fazla dayanamadı ve erişim sorunu ortaya çıktı.

Oyunu indirmek isteyen kullanıcılar Ubisoft hesaplarına giriş yapmaya çalıştıklarında 'Ubisoft servisi devredışı, lütfen daha sonra tekrar deneyin' uyarısıyla karşılaştı.



2016 yılında satışa sunulan Watch Dogs 2, o dönem oyunculardan büyük ilgi görmüş ve pek çok oyun otoritesinden de yüksek puanları toplamıştı. 4 yıl aradan sonra oyunun ücretsiz olması da bu ilginin devam ettiğini göstermiş oldu.



