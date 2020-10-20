Warwick Counter (Ct) - Warwick Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Büyük ve sancılı geçen deneyler sonucunda vücudu değişime uğrayan Warwick, Zaun sokaklarında avlanan bir canavar olarak karşımızda yer alıyor. Genel olarak ormanda güçlü olan şampiyon, kimi zaman ise üst koridorda da tercih edilebilmektedir.

Warwick Counter Karşı Güçlü Rakipleri

- Jax

- Udyr

- Nunu & Willump

- Master Yi

- Shen

- Jarvan IV

- Shaco

- Ekko

- Wukong

- Kha’Zix

Warwick Counter Karşı Zayıf Rakipleri

- Gragas

- Sylas

- Ivern

- Nidalee

- Lee Sin

- Zac

- Kindred

- Nocturne

- Lillia

- Trundle

Warwick Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Warwick’in iyi yönlerinden birisi birebirdeki savaşlarda çoğu şampiyona karşı üstün olmasıdır. Özellikle oyun başında WW ile erken baskınları atabilir ve rakip ormancıyı sıkıntıya düşürerek öne geçebilirsiniz. Warwick’in yetenekleri şöyledir:

- Pasif / Ebedi Açlık: Warwick’in normal saldırıları ilave büyü hasarı vermektedir. Canı %50’nin altına düştüğü taktirde verdiği hasar kadar iyileşir canı %25’in altındaysa bu etkiler 3 katına çıkar.

- Q / Cani Diş: Warwick ileri atlar ve rakibini ısırır ve verdiği hasar kadar iyileşir.

- W / Kan Peşinde: Warwick canı %50 altına inen rakipleri sezer ve onlara doğru hareket hızı ile saldırı hızı kazanır. Rakibin canı %20’nin altına inerse bu etkiler 3 katına çıkar.

- E / Dehşetin Sesi: İlk kullanımda Warwick 2,5 saniye süren bir hasar azaltma kazanır. Bu süre sonunda veya yeteneğin ikinci kullanımında ulumaya başlar ve yakındaki rakiplerin 1 saniye dehşete kapılmasını sağlar.

- R / Sonsuz Şiddet: Warwick belirli bir yöne atlar ve karşısındaki ilk rakibi 1,5 saniye kadar sindirir.

Warwick Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Oldukça fazla iyileşme etkilerine sahip olsa da Warwick için en iyi item Celladın Çağrısı ve Morello’dur. Bu itemler sayesinde WW’nin iyileşme etkilerini ortadan kaldırabilir ve zaten sınırlı olan yetenek haznesini yok edebilirsiniz. Warwick’in zayıf olduğu konulardan birisi de birebirde güçlü olsa da takım savaşlarında kötü olmasıdır. Rakibin içine girmesi gerektiğinden dolayı ilk ölenler arasında yer alabilir.

Warwick Counter Karşı Öneriler

Warwick’e karşı oynarken tek başınıza savaşmamaya dikkat edin. Çünkü pasifi ve Q yeteneği sayesinde canı azalsa da hızlıca can toplayabilir ve saldırı hızı sayesinde sizi avlayabilir.