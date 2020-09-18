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Teknoloji
Haber Giriş: 18.09.2020 - 13:10 | Son Güncelleme:

Warner Bros. Games, Hogwarts Legacy oyununu duyurdu

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Warner Bros. Games, Hogwarts Legacy oyununu duyurdu
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Warner Bros. Games; 1800'lerin büyücülük dünyasında geçen açık dünya, tek oyunculu, aksiyon rol yapma video oyunu (RPG) Hogwarts Legacy'yi duyurdu.

Oyuncular, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda daha önce hiç olmadığı gibi bir öğrenci olarak yaşayacaklar, çünkü büyücülük dünyasının gizli bir gerçeğini ortaya çıkarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyorlar. Avalanche tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Games tarafından Portkey Games etiketi altında yayınlanacak Hogwarts Legacy, 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One konsolları ve PC için piyasaya sürülecek.

Hogwarts Legacy, sürükleyici bir sihirle dolu ve oyuncuları, olmayı seçtikleri cadı veya büyücü olma maceralarının merkezine yerleştiriyor. Güçlü büyülerde ustalaştıkça, dövüş becerilerini geliştirdikçe ve ölümcül düşmanlarla yüzleşmelerine yardımcı olacak yoldaşları seçtikçe karakterlerinin yeteneklerini geliştirecekler. Oyuncular ayrıca zor seçimler sunacak ve neyi temsil ettiklerini belirleyecek görevler ve senaryolarla karşılaşacaklar. 

Hikayenin zirvesine ulaştıklarında oyuncular büyülerde ustalaşarak, iksirler hazırlayarak ve fantastik canavarları evcilleştirerek büyülü yeteneklerini geliştiriyor. Yol boyunca, büyücülük dünyasının uzun süredir unutulmuş geçmişine bağlı tehlikelerle ve yalnızca kendilerinin sahip olduğu alışılmadık bir yetenekle dolu geniş bir dünyayı ortaya çıkaracaklar. Açık dünya yolculuğu, oyuncuları Hogwarts'ın ötesine, Yasak Orman ve Hogsmeade Köyü gibi yeni ve tanıdık büyücülük dünyasına götürüyor.

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