Warhammer 40.000, World of Warships evrenine dahil oluyor

World of Warships ve World of Warships: Legends, Games Workshop ile ilk kez eşzamanlı iş birliği yaptığını duyurdu. Hepsi popüler Warhammer 40.000 evreninden gelen gemi kaplamaları, komutanlar, kamuflajlar ve daha fazlası yeni bir güncelleme ile World of Warships’e dahil oluyor.

Warhammer 40.000 evrenindeki en büyük gruplardan ikisi olan Imperium ve Chaos, korkusuz komutanlar tarafından yönetilen gemiler Justinian Lyons XIII ve Soğuk Arthas Rogthar tarafından temsil edilecek.

Bayrakların ve güncellemelerin dahil olduğu ön sipariş 27 Mayıs 2020 tarihinde oyun dünyasına sunulacak. Ön sipariş paketini satın alan oyuncular daha sonra özel bir görev bonusu alma hakkı kazanacak. Bu oyuncular, Warhammer 40.000 temalı gemiler, komutanlar ve kamuflajlar içeren bir konteyner kazanabilecek. Tam gelişmiş içerik, Haziran ayının ilerleyen günlerinde hem World of Warships (PC) hem de World of Warships Legends'ta satın alınabilecek.