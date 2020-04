Wargaming, denizaltıların geliştirilme sürecini oyun dünyası ile paylaştı

Oyunu gerçek hayattan ilham aldığı detaylarla zenginleştirmeye devam eden Wargaming ekibi, oyuna eklenmeye hazırlanan denizaltıların test sürecinden önce nasıl gerçek hayattan ilham alınarak tasarlandıklarını paylaştı. Zor bir süreçten geçen bu gelişme döneminin her detayı, gerçek dünyadan ilham alıyor ve denizaltıların popüler kültürdeki tasvirini yansıtıyor.

Silent Hunter oyun serisi, Das Boot filmi, otobiyografik kitaplar ve diğer eserler, denizaltılarının Warships evrenine dahil olmasında büyük bir etki yarattı. Hem düşman hem de oyuncuların kendi mürettebatları için şekillendirilen denizaltılarında torpido saldırılarının hesaplamalarından, düşmanların gözlemlenme aşamalarına kadar her şey gerçek deniz mürettebatları tarihinden alınarak meraklılarını büyüledi. Aynı zamanda World of Warships oyununa aylık dahil olan güncellemeler ve sürekli olarak büyük miktarda içerik eklemeleri her zaman oyunun çıtayı yüksek tutmasını sağlıyor.

Her biri birbirinden farklı olan gemi tipleri, oyunun temel yapısını şekillendiriyor. Bu özelliği World of Warships'i çok yönlü yapan en büyük detaylardan biri olarak gösteriyor. Wargaming ekibi özellikle gerçekçilik konusunun üzerini çiziyor. Oyuna dahil olan her gemi türü, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında dünya donanmalarında hizmet eden gemilerden veya yalnızca planlarda var olan, ancak gün yüzüne çıkmamış gemi projelerinden ilham alıyor.

Oyunun dengesi ise gemi sınıflarından olan “Muhripler”, “Zırhlılar”, “Kruvazörler” ve “Uçak Gemileri”nden oluşuyor. Her biri, gerçek hayattaki meslektaşları gibi çok özel amaçlar için tasarlanmış ve kullanılmış olan kendine özgü, güçlü ve zayıf yönlerle oyuna katılıyor.

İlk denizaltı prototipi ise PvE Cadılar Bayramı etkinliğinin bir parçası olarak 2018 yılında oyun dünyası ile paylaşıldı. Denizaltıları batarak yüzebilecek, oksijen mekaniği uygulanmış ve derinlik yükleri ayarlanmış bir şekilde oyuncularla buluştu. Etkinlik kapsamında oyunculardan geri dönüşler alınarak denizaltılar geliştirilmeye devam edildi.

Oyunculardan alınan geri dönüşler ile birlikte denizaltılardaki en büyük sorunlardan biri, filo savaşları esnasında geri kalmaları ve buna uygun olarak tasarlanmamış olması oldu. Bununla birlikte gerçek dünyada denizaltıları operasyonlarının günlerce sürmesine karşılık oyundaki sürenin 20 dakika civarı olması gerekiyordu. Aynı zamanda torpidolar konusunda da gerçek hayatla birebir düzen oturtulması ve oyundaki diğer gemilerle aynı seviyeye çekilmesi önemli bir sorun olarak Wargaming ekibinin karşısına çıkmıştı. Bu sorun ise 3D torpidolar sayesinde kısa bir sürede çözülerek tekrardan oyuncuların beğenisine sunuldu.

Yüksek patlayıcı mermiler, bombalar ve roketler için, sadece denizaltıları etkileyen ve daha geniş bir etki alanına sahip ek sıçramalar da ekip tarafından oyuna dahil edildi. Tüm bu geliştirmelerle birlikte yüksek hızlarda seyahat ederken kullanılan pil gücünün tercih edilmesiyle birlikte oksijen tedarik teknisyeni tamamen oyundan kaldırıldı. Oyuncular çok daha düşük hızlarda seyahat ederken pil gücünü doldurabilecek.