Warface Türkiye sunucuları açıldı! Warface sistem gereksinimleri neler?
Dünya genelinde 100 milyondan fazla oyuncuya sahip olan Warface, Türk oyuncuların yaşadığı olumsuz deneyimleri minimuma indirgemek için Türkiye sunucularını açtı. Aksiyon türündeki FPS oyunu için yeni özelleştirilmiş sunucusunu İstanbul'da konumlandıracak olan Warface, yeni sunucuyla Türk oyuncular için daha iyi bir bağlantı, çevrimiçi performans, kısa bekleme süresi ve sorunsuz eşleştirme sağlamayı hedefliyor. Peki, Warface sistem gereksinimleri neler olacak? İşte, o bilgiler
Warface yaratıcı firması MY.GAMES, Warface’i daha erişilebilir ve ilgili çekici hale getirmek için Türkçe dil desteği ve dublaj gelişmelerini de oyuncuların erişimine sundu. 2013'te piyasaya sürülen Warface’de oyuncular, askeri birliğin bir mensubu olarak kendilerini özel bir askeri şirket olan Blackwood'un kötü planlarını alt edecekleri devasa bir çevrimiçi savaşın ortasında buluyor. Peki, Warface için istenen sistem gereksinimleri nelerdir? İşte, o bilgiler
WARFACE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
Warface için istenen sistem gereksinimleri şu şekilde;
MİNİMUM:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
- İşlemci: Core i3-530 / AMD Athlon II X3 415e
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 250 GTS / Radeon HD 4850
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX Ses Kartı
ÖNERİLEN:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
- İşlemci: Core i5 3470 / AMD Athlon 240GE
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 1050 Ti / Radeon R9 380
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX Ses Kartı