Warface Türkiye sunucuları açıldı! Warface sistem gereksinimleri neler?

Warface yaratıcı firması MY.GAMES, Warface’i daha erişilebilir ve ilgili çekici hale getirmek için Türkçe dil desteği ve dublaj gelişmelerini de oyuncuların erişimine sundu. 2013'te piyasaya sürülen Warface’de oyuncular, askeri birliğin bir mensubu olarak kendilerini özel bir askeri şirket olan Blackwood'un kötü planlarını alt edecekleri devasa bir çevrimiçi savaşın ortasında buluyor. Peki, Warface için istenen sistem gereksinimleri nelerdir? İşte, o bilgiler

WARFACE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Warface için istenen sistem gereksinimleri şu şekilde;

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir



İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10

Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: Core i3-530 / AMD Athlon II X3 415e

Core i3-530 / AMD Athlon II X3 415e

Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 250 GTS / Radeon HD 4850

GeForce 250 GTS / Radeon HD 4850

DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

20 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Ses Kartı

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