Warcraft 2 filmi gelecek mi? Warcraft 2 neden çıkmayacak? Warcraft 2 filmi hakkında merak edilenler

Warcraft evreni dünya üzerinde pek çok insan tarafından ilgi gördü. Özellikle ilk film çıktıktan sonra, ikinci filmin gelip gelmeyeceği konusu da Warcraft sevenler arasında merak konusu oldu.

Warcraft 2 Filmi Gelecek mi?

Warcraft vizyona girdikten sonra büyük bir gişe başarısı elde etti. Haliyle bu da, gişede bu kadar başarı elde eden bir filmin devam filminin de gelebileceği yönünde bir algı oluşturdu. Fakat her ne kadar gişede başarı elde edilse de, beyaz perdedeki Warcraft evreni izleyicilerden tam not almadı.

Dolayısıyla yapım şirketi de devam filminin gelip gelmeyeceğine dair umut vaadeden açıklamalarda bulunmadı. Sonuç olarak yapılan bu açıklamalardan sonra, ikinci bir Warcraft filminin gelmesini bekleyen izleyicilerin hayalleri suya düşecek gibi görünüyor.

Warcraft 2 Neden Çıkmayacak?

Warcraft 2 filminin çıkmayacak olmasının nedeni, ilk filmin vizyona girdikten sonra izleyicilerden olumlu geri dönüşler almaması olarak açıklandı. Çünkü Warcraft evreni uzun yıllardır pek çok insan tarafından sevilen ve hayran olunan bir evren olsa da, film beklentileri karşılamadı. Dolayısıyla ilk filmin başarısız olması, ikinci filmi çekmenin de anlamsız olduğu sonucunu ortaya çıkardı. Dolayısıyla yapım şirketi de Warcraft 2 filmini çekmekten vazgeçti.

Aslında ilk film vizyona girdikten sonra Warcraft 2'nin de gelebileceğine dair bazı açıklamalar yapılmıştı. Fakat aradan biraz zaman geçtikten sonra, yapım şirketi olumsuz geri dönüşleri değerlendirmiş olacak ki, Warcraft 2'nin çekilme ihtimali de gittikçe zayıfladı. Son zamanlarda yapılan açıklamalara bakıldığında da anlaşılıyor ki, Warcraft'ın devam filmi asla gelmeyecek.

Warcraft 2 Filmi Hakkında Merak Edilenler

Her ne kadar Warcraft 2 filmi çıkmayacak olsa da, serinin yaratıcıları serinin devamı ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Eğer seri devam etseydi, ikinci filmin orkların yeni bir dünya arayışı üzerine olacağı açıklandı. Belki ikinci film çıkmayacak ama olası bir üçüncü film de de orkların özgürlüklerine kavuşmaları işlenecekti. Her ne kadar bu filmler gelmeyecek olsa da, yalnızca bu haberler bile izleyicileri ve Warcraft sevenleri heyecanlandırmaya yetti. Yine de, ufukta yeni bir film yok.