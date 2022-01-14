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War Thunder sistem gereksinimleri neler? War Thunder için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#War Thunder Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar
War Thunder sistem gereksinimleri neler War Thunder için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Dünyanın en çok oynanan oyunların başında yer alan War Thunder oyunu çok zevkli bir oyundur. War Thunder oyununu oynamak isteyen oyun severler bu oyunun hangi sistem gereksinimlerini istediğini merak etmektedirler. Birçok oyun forum sitelerinde de War Thunder sistem gereksinimleri açıklanmıştır. Peki, War Thunder sistem gereksinimleri neler? War Thunder için önerilen ve en düşük sistem gereksinimleri ne olmalıdır tüm detayları ile derledik.

 

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War Thunder oyunu 2012 yılında piyasaya girmiş bir oyundur. Windows, Linux ve Playstation 4 platformlarında rahatlıkla oynanmaktadır. War Thunder oyunu Rus yapımı olan oyunlardan bir tanesidir. Yaklaşık olarak bu oyunun oyun süresi de 15 ila 30 dakika arasında değişkenlik göstermektedir. Bir uçak simülasyonu oyunu olan bu oyun uçak severler için oynanması son derecede keyifli bir oyundur. Savaş temalı oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka işletim sisteminize bu oyunu kurarak oynamalısınız. Bilgisayar oyunları arasında en sevilen oyunlardan bir tanesi olarak War Thunder oyunu 2. dünya savaşı temalı bir oyundur. Bu oyunu indirmek için belirlenmiş olan bir takım minimum sistem gereksinimleri de yer almaktadır.

War Thunder Sistem Gereksinimleri Neler?

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- İşletim Sistemi: Windows 7 ya da Windows 10

- İşlemci: Intel Core İ5

- Bellek: 4 GB Ram

- Direct X: 10

- Depolama: En az 20 GB depolama alanı

- Ekran Kartı: Intel HD Graphics 5000 ya da AMD Radeon 45 XX

War Thunder İçin Önerilen ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Bu oyunun geliştiricileri tarafından önerilen sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir;

- İşletim Sistemi: Windows 8 ya da Wİndows 10

- İşlemci: Intel Core Dual 2.2 GHz

- Ram: En az 6 GB Ram

- Grafik Kartı: Direct X 10

- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660

War Thunder için minimum sistem gereksinimleri ise aşağıdaki gibidir;

- İşletim Sistemi: Windows 7

- İşlemci: 2.2 GHz

- Bellek: 2 GB Ram

- Dirext X: 10

- Depolama Alanı: 10 GB

- Ekran Kartı: AMD Radeon 50

 

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#War Thunder Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar

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