VPN’nin risklerine karşı dijital çalışma alanı çözümleri düşünülmeli

Şirketlerin çoğu COVID-19 pandemisine karşılık olarak çalışanlarının büyük bir bölümünü evden çalışma biçimine kaydırmak zorunda kaldı. Pek çok şirket bunun geçici bir durum olacağını düşündü. Ama aslında çalışanların işyerlerine güvenle dönebileceği günlerin gelmesinden sonra bile uzaktan çalışmanın yeni normal olması muhtemel. Çoğu şirket taktik olarak karşılık verdi ve uzun süredir kurumsal yerlerin dışındaki kurumsal uygulamalara ve verilere erişmenin geleneksel yolu haline gelmiş olan Sanal Özel Ağ (VPN) teknolojilerine yöneldi. Citrix’e göre, ama bir VPN yaklaşımı kısa ya da uzun dönemde yaygın uzaktan çalışma için her derde deva bir ilaç değil.

Geniş erişim, bir kerelik denetimler, içeriksizlik, Pano ve Çevrebirim Engellemesi, Trafik Geri Taşıması gibi güvenlik kaygıları VPN’lerle bağlantılı ortaya çıkabiliyor. Web ya da bir hizmet olarak sunulan yazılım üzerinden erişilen uygulamalar söz konusu olduğunda, veri merkezinde bir VPN için bir araç bulunması bütün son kullanıcı trafiğinin veri merkezine geri taşınması anlamına gelir. Bu da performansı ve son kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyebilir.



Aslında, evden çalışan, 2000’den fazla Amerikalı çalışanla kısa bir süre önce gerçekleştirilen bir anket VPN tabanlı uzaktan çalışma yaklaşımlarının “yavaş performans” ve “işin yapılması için gerekli bütün uygulamalara erişememe” ile sonuçlandığını ortaya koydu. VPN’nin ayrıca daha büyük grupların ihtiyacını karşılayacak şekilde ölçeklendirilmesinde zorluklar vardır. Diğer yandan, geleneksel bir VPN çözümünün yalnızca kurulması karmaşık değildir, aynı zamanda uygulanması ve yönetilmesi de vakit kaybettirir. Peki bir BT yöneticisi ne yapmalı?

Citrix’e göre, BT liderleri Dijital çalışma alanı çözümlerini düşünmeli. Dijital çalışma alanı çözümleri sayesinde kullanıcılar, kurumsal web uygulamaları, hizmet olarak sunulan yazılımlar ve sanal ve mobil uygulamalar da dahil olmak üzere, işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları uygulamaların ve bilgilerin hepsine her yerden, her zaman ve her aygıttan erişim sağlayabilir.

Bu şekilde;

Uygulamanın bir veri merkezinde ya da genel bir bulutta barındırıldığına bakmaksızın, bir web tarayıcısı aracılığıyla basit bir şekilde doğru uygulama kümesine erişim sağlanabilir,

Yalnızca ağ tabanlı değil, aynı zamanda son kullanıcı ve aygıt tabanlı içerik bilgileri aracılığıyla yönetilen erişim sağlanabilir,

Kimlik doğrulama denetimleri gerçekleştirmenin yanı sıra son kullanıcı aktivitelerini sürekli olarak izleyip kullanıcı davranışlarını ve kalıplarını değerlendirebilir.

Uygulama sağlama denetim araçlarıyla birlikte kullanıldığında , VPN kullanırken sunduğunuzdan daha güvenilir bir deneyim sunulabilir. Çünkü bu araçlar