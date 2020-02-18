VPN kullananlara kötü haber: Binlerce kullanıcı tehlikede...

AZORult, sahip olduğu kapsamlı yetenekler nedeniyle Rusya forumlarında en çok tercih edilen ve alınıp satılan saldırı araçlarının başında geliyor. Bulaştığı sistemlerde kullanıcıların ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalmasına sebep olan bu Truva atı, tarayıcı geçmişi, kişisel hesaplara giriş bilgileri, çerezler, klasörlerdeki dosyalar ve kripto cüzdan dosyaları gibi pek çok veriyi toplayabilmenin yanı sıra diğer zararlı yazılımların yüklenmesine de aracı oluyor.

Gizliliğin son derece önemli olduğu günümüz dünyasında VPN hizmetleri, sunduğu ek veri koruması ve internette güvenli gezinti imkanı sağlamasıyla önemli bir rolü üstleniyor. Siber suçlular, AZORult kampanyasında olduğu gibi güvenilir VPN'lerin kimliğini taklit ederek onların artan popülaritesinden kötü amaçları için yararlanıyor. Söz konusu kampanyada da saldırganların popüler bir VPN hizmetinin web sitesinin kopyasını oluşturduğu görüldü. Orijinal web sitesinin bire bir aynısı olan bu yeni web sitesinin tek farkı, alan adının farklı olmasıydı.

Sahte web sitesine olan bağlantılar, farklı banner ağları üzerinden gösterilen reklamlar yoluyla (bu yönteme 'malvertizing' deniyor) yayılıyor. Sahte siteyi ziyaret eden kurbanlardan ücretsiz bir VPN yükleyici indirmesi isteniyor. Sahte VPN’in Windows kurulum dosyasını indirip kuran kurbanın bilgisayarına, AZORult botnet örneğinin bir kopyası yerleştiriliyor. Truva atı çalışır çalışmaz etkilenen cihazın ortam bilgilerini topluyor ve kendi sunucusuna raporluyor. Son olarak, saldırgan yerel olarak kullanılabilir kripto cüzdanlardan (Electrum, Bitcoin, Etherium ve diğerleri), FTP oturum açmaları ve bunların FileZilla parolalarından, e-posta kimlik bilgilerinden, yerel olarak yüklü tarayıcılardan (çerezler dahil), WinSCP, Pidgin messenger ve benzerlerinden toplanan bilgileri ele geçiriyor.

GReAT’in Latin Amerika Direktörü Dmitry Bestuzhev, bu yeni tehdide dair şunları söylüyor: “Bu kampanya günümüzde kişisel verilerin saldırıya ne denli açık olduğuna dair iyi bir örnek oluşturuyor. Kullanıcıların, internette dolaşırken, önemli ve kişisel bilgilerini korumak için özellikle dikkatli olmaları gerekiyor. Bu durum ayrıca her cihazda siber güvenlik çözümleri bulundurmanın önemini de ortaya koyuyor. Kimlik avı amacına yönelik kurgulanmış sahte web siteleri söz konusu olduğunda, kullanıcının gerçek web sitesini sahte sürümden ayırt etmesi çok zor. Siber suçlular bunu bildiği için genellikle popüler markaları hedef alıyorlar ve almaya da devam edecekler gibi görünüyor. İnternette veri alış verişi yapıacak olan kullanıcıların VPN kullanmasını şiddetle tavsiye ediyoruz fakat VPN yazılımının nereden indirildiğini kontrol etmeleri de son derece önemli.”

Kaspersky bu tehdidi HEUR:Trojan-PSW.Win32.Azorult.gen olarak tanımlıyor.

AZORult ve benzer Truva atlarından korunmak için Kaspersky şunları öneriyor:

Web sitesinin güvenilir olup olmadığını kontrol edin. Adres satırı ‘https’ ile başlamayan sitelere özellikle dikkati yaklaşın. Adresi olası yazım yanlışlarına karşı kontrol edin, hakkında yazılan yorumları okuyun, hatta gerekiyorsa alan adı sahipliğine bakın.



Çalınma riskini azaltmak için kripto paralarınızı internete bağlı olmayan cüzdanlarda saklayın.



Kripto para cüzdanlarının anahtarları da dahil, parolalar ve önemli kişisel bilgilerinizi korumak için bir parola yöneticisi kullanın.



Kimlik avı saldırıları gibi siber tehditlere karşı da güvenlik çözümleri kullanın.