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Teknoloji
Haber Giriş: 07.05.2020 - 09:55,Son Güncelleme:

Volte nedir? Volte ne demek?

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Volte nedir? Volte ne demek?
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Volte teknolojisinin detayları araştırılan konular arasında yerini aldı. Volte nedir, ne demek? Bu teknoloji 5G teknolojisinin gelişmesiyle yüksek kalitede ses hizmetlerinin sunulabilmesini mümkün kılıyor. Vatandaşlar volte ile daha yüksek kalitede sesli görüşmeler yapabiliyorlar. İşte konu ile ilgili merak edilenler…

Volte nedir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar teknolojik aletler ile görüşmelerini yapıyorlar. Farklı özellikler ile bu görüşmelerin kalitesi artırılabiliyor. Ses aramalarının LTE şebekesi üzerinden yapılmasını sağlayan volte teknolojisi yüksek kalitede ses hizmetlerinin sunulabilmesini mümkün kılıyor.

VOLTE NEDİR?

Volte, 5G teknolojisinin gelişmesiyle yüksek kalitede ses hizmetlerinin sunulabilmesini mümkün kılan bir teknolojidir.

VoLTE teknolojisiyle klasik devre anahtarlamalı yani 2G ve 3G şebekelerinden bağımsız olarak 4,5G şebekesinden VoLTE özelliğini destekleyen ve bu özelliğin aktive edildiği mobil telefona sahip abonelere yüksek kalitede ses hizmeti verilebiliyor.

Volte nedir Volte ne demek

Uygun cihaza sahip abonelere VoLTE hizmeti sunulacak. Bu teknoloji özellikle deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarında şebekelerde yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılmasına katkı sağlıyor. Böylece vatandaşların iletişiminde trafik sıkışıklığına bağlı sorunlar azalıyor.

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