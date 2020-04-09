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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 09.04.2020 - 07:01,Son Güncelleme:/

Volkswagen ile Çin’li startup arasında hızlı şarj istasyonu işbirliği

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Volkswagen ile Çin’li startup arasında hızlı şarj istasyonu işbirliği
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Alman otomobil markası Volkswagen ve Çinli enerji startup'ı Shanghai DU-POWER “elektrikli araçlar için esnek hızlı şarj istasyonları" üretmek için güçlerini birleştirdiklerini duyurdu.

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen AG ve Shanghai DU-POWER New Energy Technical Co., Ltd’nin Çin'de esnek hızlı şarj istasyonları üretmek için ortak girişim kurdukları belirtildi.

Yüzde 50 eşit ortaklık yapısıyla kurulan ortak girişimin Şanghay merkezli olacağı ve bu yılın ikinci yarısında üretime başlayacağı da bildirildi.  

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