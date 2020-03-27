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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 27.03.2020 - 06:29,Son Güncelleme:/

Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini uzattı

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Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini uzattı
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Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, talebin düşmesi ve tedarik zincirinde karşılaşılan zorluklar nedeniyle 20 Mart-5 Nisan'ı kapsayan üretimin durdurulması sürecini 4 iş günü uzattı.

Volkswagen'den yapılan açıklamada, Almanya’daki fabrikalarında üretim faaliyetlerinin askıda kalması sürecinin, 4 iş günü ilaveyle 9 Nisan’a uzatıldığı bildirildi.

Kararın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle otomobillere talepteki düşüşün ve tedarik zincirinde karşılaşılan zorlukların bir sonucu olarak alındığı ifade edilen açıklamada, şirketin mümkün olan en kısa sürede üretime devam etmek için çalıştığı vurgulandı.

İlk aşamada 5 Nisan'a kadar askıya alınacağı duyurulmuştu

Volkswagen, 18 Mart’ta yaptığı açıklamada, şirketin Almanya dahil Avrupa'daki bazı tesislerindeki üretim faaliyetlerinin, kıtada hükümetlerin salgının yayılmasını yavaşlatmak için aldığı yeni önlemler ve parça temini konusunda ortaya çıkan belirsizlikler sebebiyle ilk aşamada 20 Mart'tan itibaren 5 Nisan'a kadar askıya alınacağını duyurmuştu. 

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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