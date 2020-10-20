MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriVolibear Counter (Ct) - Volibear Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları
GeriTeknoloji Volibear Counter (Ct) - Volibear Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 20.10.2020 - 01:58 | Son Güncelleme:

Volibear Counter (Ct) - Volibear Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Volibear Counter (Ct) - Volibear Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları
Abone Olgoogle-news

Güncellenen ve yenilenen görünüşü aynı zamanda yetenekleri ile beğenilen volibear, vadide boy göstermeye devam ediyor. Volibear şampiyonu ile orman veya üst koridorda nasıl oynanması gerektiği, şampiyonun counter pickleri, en doğru yöntemleri ile oynayarak rakipleri nasıl daha iyi ezebileceğinizi bulabilir, counter şampiyonlar ile oynarken neler yapılması gerektiğini detaylıca öğrenebilirsiniz.

Freljord’un savaşçı şampiyonlarından birisi olan Volibear, Ursinlerin lideri olarak görev yapar ve savaşçı ruhunu yansıtarak kabilesini korumak için türlü yeminler etmiştir. Ursinlerin kutsal dağına bilgelik arayışı için çok zorlu tırmanış yapmış ve zirvede yıldırım çarpması sonucunda çarpılmıştır.

 Volibear Counter Karşı Güçlü Rakipleri

 Ormandayken karşı takımı tedirgin eden şampiyonlardan birisi olan Volibear’ın, diğer şampiyonlarda olduğu gibi counter pickleri bulunuyor. Özellikle q yeteneği sayesinde hızlıca koşup gank atan şampiyonun counter pickleri yani ondan daha iyi şampiyon isimleri şu şekilde:

 Ormanda Counter Rakipler:

 - Dr. Mundo

 - Evelynn

 - Nunu ve Williump

 - Xin Zhao

 - Vi

 - Graves

 - Ekko

 - Kha’Zix

 - Rek’Sai

 Üst Koridorda Counter Rakipler:

 - Cassiopeia

 - Illaoi

 - Kayle

 - Sylas

 - Malphite

 - Fiora

 - Dr. Mundo

 - Yone

 - Wukong

 - Akali

 Volibear Counter Karşı Zayıf Rakipleri

 Mobilitesi yani hızlı koşması ile sürekli zorluk çıkaran şampiyonların başında gelen Volibear, çoğu ormancı şampiyonlar ile birebirde rakipleri ezebiliyor. Ormanda iyi olduğu şampiyonların başında gragas, nocturne ve ıvern geliyor. Ormanda güçlü olduğu diğer şampiyonlar ise Jarvan IV, sylas, lee sin, nidalee, sett ve skarner gelmektedir.

 Volibear Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

 Volibear’ın en iyi yönlerinden birisi q yeteneğidir. Q yeteneği şampiyonun rakiplere doğru hızlanmasını ve ilk saldırı ile rakipleri sersemletmesini sağlar. Bu nedenle güçlü gank atması mümkündür. Volibear’ın yetenekleri de şu şekildedir:

 - Pasif/ Ebedi Fırtına: Saldırı hızı ve yetenekleri saldırı hızı kazanır. Zamanla bu saldırılar rakiplere ilave büyü hasarı verir.

 - Q Yeteneği/ Şimşek Darbesi: Volibear rakiplere doğru giderken hız kazanır. Saldırdığı ilk şampiyon sersemler ve ona hasar verir.

 - W Yeteneği/ Hırpalayan Vahşet: Volibear bir şampiyona hasar verir ve isabet etkisi uygulayarak onu işaretler. Bu yeteneği işaretlenen şampiyona kullanırsa ona ilave hasar verir ve kendini iyileştirir.

 - E Yeteneği/ Bulutların Gazabı: Belirli bir alana yıldırım çağırır ve rakiplere hasar vererek onları yavaşlatır. Volibear bu alanın içine girerse kalkan kazanır.

 - R Yeteneği/ Fırtınaçağıran: Bir konuma atlayan Volibear, ilave can kazanır ve altındaki rakipleri yavaşlatır, onlara hasar verir. İndiği bölgede rakip kule varsa bu kuleler geçici bir süre devre dışı kalır.

 Volibear Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

 Volibear’ı ormanda veya üst koridora alt etmek oldukça kolaydır. Özellikle tank olması nedeni ile tank emici şampiyonlara karşı oldukça zayıftır. Bu şampiyonların başında Trundle geliyor. Kötü yönlerinden birisi de q ve e yeteneği sonrasında şampiyon güçsüz kalmaktadır.

 Volibear Counter Karşı Öneriler

 Volibear ile oynarken rakibe hamle yapmak için ilk olarak e skilinizi kullanın ve o bölgeye doğru q yeteneği ile giderek rakibe hasar verin. Ardından w kombosu ile can kazanarak takastan oldukça karlı çıkabilirsiniz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle