Vodafone'un mobil veri trafiğini yapay zeka yönetecek

Vodafone, şebeke altyapısını yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor. Mobil altyapısında artan veri trafiğini Yapay Zekâ algoritmalarıyla yönetmeye başlayan Vodafone, dünyada bu yaklaşımı kullanan ilk operatörlerden biri oldu. Yeni sistemi Türkiye’nin farklı bölgelerinde tamamen ticari ekipmanlarla test eden Vodafone, Yapay Zekâ sayesinde mobil şebekesi için en iyi yazılımsal ayarları belirleyerek şebeke performansını artırırken, müşteri deneyimini de bir üst basamağa taşıyacak. Şirket, Yapay Zekâ teknolojisiyle kapasitede %40’ı aşkın artış sağlayabilecek.

Geleceğin teknolojilerine yönelik hazırlıklarının devam ettiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, abonelerimize en iyi hizmeti kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sunabilmek için teknolojiyi en iyi şekilde kullanıyoruz. Şebeke yönetiminde Yapay Zekâ kullanımı her geçen gün artıyor. Biz de Yapay Zekâ özelliklerini başarılı bir şekilde test ettikten sonra mobil altyapımızda kullanmaya başladık. Mobilde artan veri trafiğini Yapay Zekâ algoritmalarıyla yönetiyoruz. Dünyada bu yaklaşımı kullanan ilk operatörlerden biri olduk. Bu sayede, müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunabileceğiz. Teknoloji iletişimi şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda bir yandan mevcut altyapımızı geliştirirken, diğer yandan da dijitalleşme yolunda yeni teknolojileri test etmeye ve uygulamaya devam edeceğiz.”

%40’ın üzerinde kapasite artışı

Yapay Zekâ, makinelerin deneyimden öğrenmesini, yeni girdilere uyum sağlamasını ve insan benzeri görevleri gerçekleştirmesini mümkün kılıyor. Bu teknolojiyi kullanan bilgisayarlar, büyük miktarda veri işleyerek ve verilerdeki kalıpları tanıyarak belli görevleri yerine getirecek şekilde eğitilebiliyor. Vodafone’un mobil altyapısında kullanılan Yapay Zekâ platformları, ilgili algoritmaları kullanarak bellirli bir süre veri topladıktan sonra hücreye özgü en iyi parametre konfigürasyonlarını buluyor. Bu parametrelerin otomatik olarak uygulanması sonucu mobil altyapı genelinde kapasitenin daha verimli kullanılması sağlanıyor. Yapılan testler, mobil altyapı genelindeki uygulama sonucunda %40’ın üzerinde kapasite artışı olduğunu gösteriyor.