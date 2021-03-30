Vodafone'un 4.5G bağlantı kalitesine güvenilirlik onayı

Alman bağımsız danışmanlık ve mühendislik şirketi Umlaut’un 2020 yılında Türkiye’de 7 bin 900 kilometrenin üzerinde yol kat ederek yaptığı 4.5G bağlantı deneyimi testlerinde, Vodafone’un “yüksek kaliteli mobil altyapıya” ve test edilen tüm servislerde “yüksek güvenilirliğe” sahip olduğu onaylandı. Raporda, Vodafone’un şehir merkezlerinde %99'un üzerinde kesintisiz bağlantı ve ortalama 2 saniyeden hızlı çağrı kurulum süresi ile birlikte “üstün kaliteli ses deneyimine” sahip operatör olduğuna da yer verildi. 2019 yılı ölçümlerine kıyasla “ses, internette gezinme ve YouTube deneyiminde önemli gelişim göstererek yüksek kalite sağlayan Vodafone’un, müşterilerine “popüler canlı yayın sayfalarında hızlı internet deneyimi” yaşattığı ve “YouTube’da %98,5 oranında kesintisiz internet ile yüksek seviyede güvenilirlik” sağladığı da tasdiklendi.

Teknoloji yatırımlarında müşteri memnuniyetine odaklandıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, müşterilerimize en kaliteli bağlantı deneyimini kesintisiz bir şekilde sunabilmek için teknolojiyi etkin olarak kullanıyoruz. Alman bağımsız danışmanlık ve mühendislik şirketi Umlaut’un 2020 raporunda yer verdiği test sonuçları da bizi destekliyor. Üstün kaliteye sahip 4.5G altyapımızla şehir merkezlerinde %99’un üzerinde kesintisiz bağlantı sunuyoruz. Ortalama çağrı başlatma süremiz ise tüm Türkiye’de 2 saniyenin altında. Bununla birlikte kesintisiz canlı yayın ve %98,5 başarı oranıyla müşterilerimize YouTube’da kaliteli video deneyimi yaşatıyoruz.”