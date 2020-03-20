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Teknoloji
Haber Giriş: 20.03.2020 - 07:10,Son Güncelleme:/

Vodafone'dan telefonlara 'Evde Kal Türkiye' mesajı

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Vodafone'dan telefonlara 'Evde Kal Türkiye' mesajı
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Vodafone, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere bir sosyal farkındalık kampanyasıyla destek veriyor. Şirket, tüm müşterilerine akıllı telefonları üzerinden “Evde Kal Türkiye” çağrısı yaptı.

Vodafone, tüm dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşıtoplumsal farkındalığın artırılması amacıyla özel bir kampanya başlattı. Buna göre, bugünden (19 Mart) itibaren tüm Vodafone müşterilerinin akıllı cihazlarında operatör adı olarak belirli bir süre “vodafone TR” ibaresi yerine “#EvdeKal TR” hashtag’i yer alacak. 

Tüm dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Koronavirüs salgınına karşı dünyada olduğu gibi ülkemizde de eşi benzeri görülmemiş tedbirler alınıyor. Bu dönemde, salgından korunmak ve yayılımını önlemek açısından evde kalmak büyük önem taşıyor. Müşterilerimizin evde kalmalarını teşvik etmek ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla harekete geçtik. Her zamankinden daha yoğun kullandığımız akıllı telefonların ekranlarına ‘#EvdeKal TR’ ibaresini yerleştirdik. Müşterilerimize hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığını korumak için bir süre evlerinden çıkmamaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Koronavirüs salgınını hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz.”

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