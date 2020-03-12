Vodafone’dan tarife konusunda özgürlük dönemi başlıyor

Vodafone’dan Türkiye’de Bir İlk: Süper Uyumlu Tarife

Süper Uyumlu Tarife ile bundan böyle tarifemizin içeriğini ihtiyaçlarımıza göre özgürce kendimiz ayarlayabiliyoruz. Mesela bu ay daha fazla internete girip daha az konuşacağımızı düşünelim. Süper Uyumlu Tarife’yle, Vodafone Yanımda’dan kolayca dakikalarımızı azaltıp internetimizi artırabiliyoruz. Hatta ben hiç sms kullanmıyorum diyorsanız SMS’lerinizi ihtiyacınıza göre azaltabiliyorsunuz.

Bu değişiklikle birlikte tarifemizin yeni içeriğine göre ücreti de otomatik olarak güncellenip, bizlere bildiriliyor. Tarifemizi her ay ihtiyacımıza göre Vodafone Yanımda’dan 1 kez değiştirebiliyoruz.





Süper Uyumlu Tarife’ye geçmek de oldukça basit. Vodafone mağazaları veya vodafone.com.tr’den tarifeyi satın alabiliyoruz.

Vodafone Süper Uyumlu Tarife, 5 GB’ı 12 ay boyunca hediye olmak üzere toplam 10 GB mobil internet, 750 dakika ses ve 10 SMS içeriğiyle aylık taahhütlü 33 TL’ye sunuluyor. Sonraki adımda ise dilerseniz, ihtiyacınıza göre tarifenizi Vodafone Yanımda üzerinden özgürce ayarlayabiliyorsunuz.

Türkiye’de bir ilk olan Vodafone Süper Uyumlu Tarife’yle bundan böyle tarifenizi ihtiyacınıza göre ayarlayabileceksiniz.



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