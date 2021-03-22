Vodafone'dan sürdürülebilir su kullanımına destek

Bu yıl “Suyun Değeri” temasıyla düzenlenen Dünya Su Günü vesilesiyle açıklamada bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, tatlısu kaynaklarının korunmasına da büyük önem veriyoruz. İklim değişikliği, su kaynakları üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. 2050 yılına kadar, her 4 insandan en az birinin sık sık yaşanan su sıkıntısından etkileneceği tahmin ediliyor. Su kıtlığını hafifletmek, suyla bağlantılı ekosistemleri korumak ve eski haline getirmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Vodafone olarak, Yeşil Ofis Programımız ile su tüketimimizi azaltmak için düşük kapasiteli rezervuar, susuz pisuvar, sensörlü musluk ve süre azaltımı ile geçtiğimiz yıl 1.652 metreküp su tasarrufu sağladık. Binalarımızın çevresinde sadece yağmur suyu ile büyüyebilen bitkiler, ofislerimizde ise suya hiç ihtiyaç duymayan bitkiler tercih ediyoruz. Diğer yandan, yaklaşık %70’lik oranla dünya genelinde en büyük su tüketicisi olan tarım alanında Dijital Tarım İstasyonu çözümümüzle %40’a varan oranda tasarruf sağlıyoruz. Vodafone olarak, herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle dijitalleşmenin gücünü kullanarak sürdürülebilirlik alanında ve su tasarrufu konusunda değer katan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.”

Tarımsal sulamada %40 tasarruf