Vodafone'dan sürdürülebilir su kullanımına destek
“Amaç odaklı şirket” yaklaşımı doğrultusunda 2025 yılına kadar operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini yarıya indirmeyi hedefleyen Vodafone, tüm dünyada tatlısu kaynaklarının korunması için verilen mücadeleye destek oluyor. Vodafone Yeşil Ofis Programı ile ofislerinde su tüketimini azaltarak geçtiğimiz yıl 1.652 metreküp su tasarrufu sağlayan şirket, çiftçiler için sunduğu Dijital Tarım İstasyonu çözümüyle de tarımsal sulamada %40’a varan oranda azalma sağlıyor. Şirket, tatlısu kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve su tasarrufunu hedefleyen çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan temiz su ve sanitasyona odaklanan SKA 6’yı ve sorumlu üretim ve tüketime odaklanan SKA 12’yi destekliyor.
Bu yıl “Suyun Değeri” temasıyla düzenlenen Dünya Su Günü vesilesiyle açıklamada bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:
“Vodafone olarak, operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, tatlısu kaynaklarının korunmasına da büyük önem veriyoruz. İklim değişikliği, su kaynakları üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. 2050 yılına kadar, her 4 insandan en az birinin sık sık yaşanan su sıkıntısından etkileneceği tahmin ediliyor. Su kıtlığını hafifletmek, suyla bağlantılı ekosistemleri korumak ve eski haline getirmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Vodafone olarak, Yeşil Ofis Programımız ile su tüketimimizi azaltmak için düşük kapasiteli rezervuar, susuz pisuvar, sensörlü musluk ve süre azaltımı ile geçtiğimiz yıl 1.652 metreküp su tasarrufu sağladık. Binalarımızın çevresinde sadece yağmur suyu ile büyüyebilen bitkiler, ofislerimizde ise suya hiç ihtiyaç duymayan bitkiler tercih ediyoruz. Diğer yandan, yaklaşık %70’lik oranla dünya genelinde en büyük su tüketicisi olan tarım alanında Dijital Tarım İstasyonu çözümümüzle %40’a varan oranda tasarruf sağlıyoruz. Vodafone olarak, herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle dijitalleşmenin gücünü kullanarak sürdürülebilirlik alanında ve su tasarrufu konusunda değer katan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.”
Tarımsal sulamada %40 tasarruf
Vodafone’un sunduğu Dijital Tarım İstasyonu çözümü, doğru anda sulama önerisi sayesinde suyun gereğinden fazla kullanılmasının önüne geçerek su kaynaklarının korunmasını sağlıyor. Havanın ve toprağın nemini ölçen, ne zaman yağmur yağacağını veya kuvvetli rüzgâr çıkacağını önceden haber veren çözüm sayesinde, çiftçiler daha dengeli sulama yaparak kaynakları daha verimli kullanma imkânı buluyor. Bölge, coğrafi koşullar, yetiştirilen ürün ve kaynaklar göz önüne alındığında sulamada %20-40, gübrelemede %