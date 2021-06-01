Vodafone'dan sınırsız YouTube sürprizi

Vodafone, Mart ayından bu yana gerçekleştirdiği ek yatırımlarla İstanbul ilindeki 4.5G kapasite değerlerini %20 oranında artırırken, İstanbul nüfusunun %99,9’unu 4.5G şebekesiyle kapsamış oldu.

Bu kapsamda verilen sınırsız YouTube hediyesi, Vodafone’a yeni gelen bireysel müşteriler için ilk 3 ay boyunca geçerli olurken, mevcut Vodafone bireysel müşterileri için Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden alınabilecek ve 1 hafta süreyle geçerli olacak.

Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Türkiye’nin 81 ilinde 23 bini aşkın 4.5G erişim noktasıyla en geniş 4.5G kapsaması sunan operatörüz. Baz istasyonlarımızın %96,5’ini 4.5G destekli hale getirdik. Halihazırda, Türkiye genelinde 17,8 milyonu aşkın aktif kullanıcıya 4.5G teknolojimizle hizmet veriyoruz. 4.5G altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Mart ayından bu yana yaptığımız ek yatırımlarla İstanbul ilindeki 4.5G kapasite değerlerimizi %20 oranında artırdık. Yeni Nesil Kapsama teknolojimiz ile özel bir kampanya da başlattık.”

Vodafone, il genelindeki kapsama gücünü tüm müşterilerinin deneyimleyebilmesi için 500 yeni satış noktasını da ekosistemine dahil ediyor.

Şirket, tüm şebeke ve ofislerinde tüketilen elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alarak %100 yenilenebilir enerji hedefine planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaştı. Vodafone böylece, şebekesinin tamamında %100 yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu.