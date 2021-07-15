Vodafone'dan şehirlerarası internet altyapısına yatırım

Vodafone, artan kapasite ihtiyacı doğrultusunda Şehirlerarası Ana Omurga Şebekesi’ne yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Vodafone, son olarak, şehirlerarası IP arayüzlerini 400 Gigabit teknolojisiyle yeniledi. Bu teknolojiyle, önceden tek bir arayüzden 100 Gigabit veri taşınırken, artık bu kapasite 4 kat artırılarak tek bir arayüzden 400 Gigabit veri taşınabilecek. Bu kapsamda, ilk etapta İstanbul-İzmir arası canlı abone trafiği 400 Gigabit SuperCore’a aktarıldı. Yakın zamanda testleri tamamlanan bu yeni yapıda, İstanbul-İzmir arası Birleşik Şebeke 2 Terabit/s hıza ulaşacak. Vodafone, bu girişimiyle, geleceğe dönük IP mimarisi kurmaya odaklandığı modernizasyon ve 5G çalışmalarında önemli bir adım atmış oldu.

Türkiye’nin dijitalleşmesi sürecinde en yeni ve en faydalı teknolojilere odaklandıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi hizmeti kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sunabilmek için teknolojiden en üst düzeyde faydalanıyoruz. Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla hem şehirlerarası bağlantı kapasitemizi genişletiyor, hem de daha yüksek kapasiteleri müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Vodafone Grubu içinde 400 Gigabit SuperCore teknolojisini şebekesinde uygulayan ilk ülke olduk. Bu teknoloji sayesinde İstanbul-İzmir arasında Birleşik Şebeke 2 Terabit/s hıza ulaşacak. Bu gelişme, Türkiye’nin dijitalleşme sürecine de ciddi katkılar sunacak. Vodafone olarak, Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefimizle bir yandan mevcut altyapımızı geliştirirken, diğer yandan da dijitalleşme yolunda yeni teknolojileri test etmeye ve şebekemize dahil etmeye devam edeceğiz. “