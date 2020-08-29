Vodafone'dan kullanıcılarına WhatsApp sürprizi

Pandemi sonrasında özellikle görüntülü arama ihtiyacı fazlasıyla arttı. Haliyle WhatsApp üzerinden görüntülü görüşme yapan kullanıcıların sayısında da büyük bir artış yaşandı. Bu kapsamda Vodafone da müşterilerinin yoğun olarak kullandığı WhatsApp uygulaması özelinde sürpriz bir kampanya duyurdu.



Müşterilerine %99,6 oranında kesintisiz 4.5G deneyimi sunan Vodafone, tüm faturalı bireysel müşterilerine 1 ay, faturasız bireysel müşterilerine de 1 hafta süreyle geçerli sınırsız WhatsApp kullanımı hediye ediyor.



GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMEK ÜCRETSİZ

Bu sayede Vodafone müşterileri WhatsApp uygulamasındayken internet haklarını tüketmiyor, WhatsApp'ı sınırsız kullanma fırsatı elde ediyor. Özellikle de WhatsApp üzerinden görüntülü görüşme yapmak kolaylaşıyor. Vodafone müşterileri, bu kampanya sayesinde sınırsız bir şekilde görüntülü görüşme yaparak sevdikleriyle dilediği kadar hasret giderebiliyor.

20 EYLÜL’E KADAR GEÇERLİ

Vodafone’un sunduğu yeni WhatsApp kampanyasından yararlanmak isteyen tüm bireysel müşteriler, 20 Eylül’e kadar kampanya kullanım haklarını Vodafone Yanımda uygulamasındaki Ek Paketler sayfası üzerinden kolayca aktif hale getirebiliyor.



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