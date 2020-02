Vodafone Yanımda, diğer operatör kullanıcılarına da açılıyor

Vodafone’un, bireysel müşterilerine her hafta internet ve sürpriz hediyeler kazandırmak amacıyla 3 yıl önce hayata geçirdiği “Hediye Çarkı” platformu yenilendi. Müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yenilenen platformda çeşitli hediyeler sunulacak.



Vodafone, “Hediye Çarkı” platformunun yeni dönemine özel düzenlediği büyük çekilişle ise 630 kişiye toplam 3 milyon TL değerinde hediye kazanma şansı sunacak. Katılımın 29 Mart 2020 tarihine kadar süreceği ve diğer operatör kullanıcılarına da açık olacak.



Engin Aksoy: “Hediye Çarkı’nın içeriğini tamamen yeniledik”



Vodafone’un yenilenen “Hediye Çarkı” platformunu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “ 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz ‘Hediye Çarkı’ platformunu müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yeniledik. Yeni dönemde müşterilerimize daha fazla internet, çeşitli fırsatlar sunacağız. Vodafone Yanımda üzerinden erişilen platformumuzun yeni dönemine özel olarak bir hediye çekilişi de düzenliyoruz. Bu çekilişle hediyeler dağıtacağız. ‘Hediye Çarkı’ çekilişinden diğer operatör kullanıcıları da yararlanabilecek.”



Hediye Çarkı “kişiye özel” fırsatlarla dönecek



“Hediye Çarkı” platformunda çark çevirme hakkı haftalık olarak yenilenecek. Buna göre, çarkı çeviren her bir hediyeler sunulacak. Yenilenen platformda, saatlik GB’lar kaldırılarak 20 GB’a kadar internet hediye edilecek.



Çekiliş herkesin katılımına açık olacak



Yenilenen “Hediye Çarkı” platformundan Vodafone’lu olmayanlar da yararlanabilecek. Diğer operatör kullanıcılarının Vodafone Yanımda uygulamasını indirerek oturum açmaları ve ilgili yerlere ad-soyad bilgilerini girerek çekilişe kayıt olmaları yeterli olacak. Diğer operatör kullanıcılarının çekiliş dönemi boyunca toplam 1 katılım hakkı olacak. Vodafone’lular ise 8 hafta süresince her hafta çarkı çevirdikleri her sefer için 1 yeni çekiliş hakkına sahip olacak.



Aktif müşteri sayısı 11,5 milyonu aştı



Vodafone’un 3 yıl önce kullanıma sunduğu Vodafone Yanımda mobil uygulaması, müşterilere tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkânı veriyor. Pek çok işlem için kullanılan uygulamanın aylık aktif müşteri sayısı 11,5 milyonu, aylık ziyaret trafiği ise 260 milyonu aştı.