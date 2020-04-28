Vodafone, veri yükleme hızını 4 kat arttırdı

Vodafone, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerinin veri yükleme (upload) hızlarını ücretsiz olarak 4 katına çıkardı. Vodafone böylece, özellikle YouTube gibi sosyal medya platformlarına video yükleyen, online oyun oynayan, uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında ödevlerini gönderen, dosya aktarımı gerçekleştiren, canlı yayın ya da video konferans yapan müşterilerinin internete veri yükleme süresini önemli ölçüde kısaltacak.

Vodafone fiber ev interneti müşterilerinin altyapılarına göre kademeli olarak güncellemeler yapılmaya başlandı. Müşteriler, daha hızlı veri yükleme hizmetinden 1 Haziran 2020 tarihine kadar yararlanabilecek.