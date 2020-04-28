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Teknoloji
Haber Giriş: 28.04.2020 - 11:08,Son Güncelleme:

Vodafone, veri yükleme hızını 4 kat arttırdı

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Vodafone, veri yükleme hızını 4 kat arttırdı
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Vodafone, koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerini evde geçiren müşterileri için yeni bir hizmet sunuyor. Vodafone, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerinin veri yükleme (upload) hızını ücretsiz olarak 4 kat artırdı. Vodafone fiber ev interneti müşterilerinin altyapılarına göre kademeli olarak güncellemeler yapılmaya başlandı.

Vodafone, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerinin veri yükleme (upload) hızlarını ücretsiz olarak 4 katına çıkardı. Vodafone böylece, özellikle YouTube gibi sosyal medya platformlarına video yükleyen, online oyun oynayan, uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında ödevlerini gönderen, dosya aktarımı gerçekleştiren, canlı yayın ya da video konferans yapan müşterilerinin internete veri yükleme süresini önemli ölçüde kısaltacak. 

Vodafone fiber ev interneti müşterilerinin altyapılarına göre kademeli olarak güncellemeler yapılmaya başlandı. Müşteriler, daha hızlı veri yükleme hizmetinden 1 Haziran 2020 tarihine kadar yararlanabilecek. 

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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