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Teknoloji
Haber Giriş: 11.06.2020 - 07:15,Son Güncelleme:

Vodafone TV uygulaması LG Smart TV’lere eklendi

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Vodafone TV uygulaması LG Smart TV’lere eklendi
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2018 ve 2019 model LG Smart TV’lere eklenen Vodafone TV uygulaması ile LG Smart TV kullanıcıları, Vodafone TV’nin dizi, film, çizgi film ve tematik içeriğine erişebilecek.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Vodafone’un TV servisi Vodafone TV, müşteriye erişim kanallarını yeni işbirlikleriyle genişletiyor. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden LG Electronics ile işbirliği yapan Vodafone TV, artık LG akıllı televizyonlardan da izlenebilecek. WebOS 4.0 ve üzeri işletim sistemine sahip 2018 ve 2019 model LG Smart TV’lere eklenen Vodafone TV uygulaması, geçerli modellerde LG Uygulama Mağazası üzerinden indirilebilecek. LG’nin kullanıcı dostu Smart TV arayüzü webOS, hareket sensörlü “Sihirli Kumanda”sı ve Türkçe destekli akıllı ses algılama fonksiyonu ile Vodafone TV’ye erişim kolay ve eğlenceli hale gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları aktardı: "LG Electronics ile işbirliği yaptık. Vodafone TV uygulamamızı 2018 ve 2019 model LG Smart TV’lere ekledik. Bundan böyle LG Smart TV sahipleri Vodafone TV’nin içeriğinden kolayca faydalanabilecek.”

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