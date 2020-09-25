Vodafone TV ile binlerce içeriği dilediğiniz yerden izleyin

Vodafone'un servislerinden Vodafone TV ile istediğiniz filmleri istediğiniz yerde seyredebilir, belgeselleri izleyebilir ya da TV'lerdeki yayınları 24 saate kadar geri sarabilirsiniz.

SPOR KANALLARI VE BELGESELLER ELİNİZİN ALTINDA

Vodafone TV içeriği oldukça zengin. Bundesliga, Premier Lig, NBA TV gibi birçok spor yayının yer aldığı S Sport kanallarına erişebilirken; aboneler bir yandan FX, Fox Crime, Fox Life gibi güncel dizileri takip edebileceği kanallara ulaşırken, diğer yandan National Geographic, Viasat gibi en kaliteli belgesel kanallarını kullanabiliyor.

VODAFONE FATURALILARA ÜCRETSİZ

En güzel yanı ise Vodafone faturalı hat veya evde internet sahiplerinin Vodafone TV’yi ücretsiz olarak kullanabiliyor olması. Vodafone TV’yi sınırsız izlemek ve kota sınırlamasıyla uğraşmak istemeyenler için ise uygun bir çözüm var. Vodafone TV, aylık 9.9 TL ek ücret karşılığında da internet kotası kabusunu sona erdiriyor ve Vodafone TV üzerinden içerikleri abonelikleri süresince sınırsız bir şekilde izleyebilmelerine imkan veriyor. Böylece aboneliğiniz boyunca Vodafone TV'nin bünyesindeki yüzlerce film, dizi, belgesel ve hatta TV yayınları elinizin altında olacak ve daha da önemlisi kotanız hiç bitmeyecek.

7’DEN 70’E HERKESE GÖRE BİR İÇERİK VAR

Vodafone TV’de çocuklar da unutulmamış. Çocuk kanalları ve çocuk profili özelliği de yine bu platformdan abonelere sunuluyor.

App Store veya Google Play Store üzerinden indirebileceğiniz Vodafone TV uygulaması ile bu servisi telefondan, tabletten, tv.vodafone.com.tr web sitesinden veya akıllı televizyonlar üzerinden kolayca kullanabilirsiniz.