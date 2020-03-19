Vodafone TV, 30 Nisan'a kadar herkesin erişimine açıldı

Vodafone’un TV servisi Vodafone TV, koronavirüs tedbirleri nedeniyle vaktinin önemli bir bölümünü evde geçirmek durumunda kalan kullanıcılar için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, Vodafone TV kullanıcıları, 30 Nisan’a kadar tüm içeriklere erişebilecek. Böylece Vodafone TV, 4 binden fazla film, çocuk ve tematik video içeriği ile 80’den fazla TV kanalını kullanıcılara sunmuş olacak. Ayrıca, uzaktan eğitim döneminde National Geographic, Nat Geo Wild, Viasat Explore, Viasat History gibi kanallar da mevcut.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi tedbirlerin yaygınlaştığı mevcut dönemde kullanıcılarımıza 30 Nisan’a kadar tüm Vodafone TV içeriklerine erişme imkânı sunuyoruz.”

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 80’i aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film ve çizgi filmden oluşan 4 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından,tabletlerinden, web’den ve Smart TV üzerinden izleme imkânı sunuyor. Google Play ve App Store online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 2,5 milyon kez indirildi.