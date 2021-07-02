Vodafone Simple tanıtıldı

Vodafone, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma yolunda önemli bir adım daha attı. Pandemiyle birlikte kazanılan dijital alışkanlıkların kalıcı olacağını öngören şirket, dijital yaşam tarzını benimseyen müşteriler için Vodafone Simple adı altında yeni nesil mobil deneyimi geliştirdi. Türkiye’de bir ilk olan bu deneyimde, taahhüt alınmıyor ve aşım ücreti bulunmuyor. Yüzde 100 dijital ve kolay olan yeni nesil mobil deneyiminde müşterilerin dijitalleşmeyle birlikte dönüşen beklentilerine yönelik çözümler bir araya getirildi. Müşteriler, bu deneyimle, günümüzün en önemli ihtiyacı haline gelen mobil deneyime dijital üyelik anlayışıyla kolaylıkla sahip olarak “seçmeme özgürlüğü” yaşıyor. Vodafone Simple kapsamında sadece mobil internet içeriğiyle ayrışan 3 yeni tarife de sunuluyor.

Vodafone Simple deneyimi, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve sevilen sanatçı Aras Bulut İynemli’nin katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Engin Aksoy, şunları söyledi:

“2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmak istiyoruz. Bu hedefin en önemli unsurlarından birini de müşteri deneyimi oluşturuyor. Müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunma hedefiyle çalışıyoruz. Pandemiyle birlikte davranış ve alışkanlıklarımızda hızla dijitali benimsedik. Müşteri davranışları artık tamamen mobil internet üzerine kurulu. Pandemi sonrası da bu değişimin süreceğini ve dijital alışkanlıkların uzun vadeli olacağını öngörüyoruz. Bu öngörüden hareketle, Vodafone Simple adı altında yeni nesil mobil deneyimi geliştirdik. Taahhüt alınmayan, aşım ücreti bulunmayan, yüzde 100 dijital ve kolay olan bu deneyim, Türkiye’de bir ilk. Vodafone Simple ile müşterilerimize mobil internet ihtiyaçlarını uçtan uca deneyimleyebilecekleri, dolayısıyla seçmeme özgürlüğünü rahatlıkla yaşayabilecekleri bir deneyim sunuyoruz. Müşterilerimizin tam istediği gibi bir dijital üyelik deneyimi vaat ediyoruz. Vodafone Simple, ön ödemeli de değil, faturalı da değil; telekom dünyasında yepyeni bir açılım. Vodafone Simple’ın sektörümüzde devrim niteliğinde bir yeniliği temsil ettiğini düşünüyoruz. Vodafone olarak, bireylerin dijitalleşmesinde fark yaratacak çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

Yeni nesil mobil deneyimi

Yeni nesil mobil deneyimi anlayışına dayanan Vodafone Simple’da taahhüt alınmıyor, aşım ücreti bulunmuyor, yüzde 100 dijital ve kolay bir deneyim sunuluyor. Müşterilerin ihtiyaç duydukları mobil internete dijital üyelik yaparak kolayca sahip olmalarını sağlayan Vodafone Simple, sunduğu özelliklerle telekom sektöründe bir ilki temsil ediyor.

Taahhüt alınmıyor

Vodafone Simple müşterileri, tarifelerini istediğinde değiştirebiliyor ya da tarife yenilemesini durdurup iptal edebiliyor. Yeni nesil mobil deneyimiyle tarifeler arasında kaybolmadan, GB'a göre kolayca karar verip isterlerse anında vazgeçebiliyorlar.

Aşım ücreti olmuyor

Vodafone Simple müşterileri, tarife hakları bittiğinde aşıma düşmüyor. Tarife içeriği yetmezse, kayıtlı kredi kartıyla ek paket alabiliyor. Ödemeler, müşteriler faturalarını düşünmesin diye otomatik gerçekleşiyor. Ödeme işlemlerinde kullanılan kart kolayca değiştirilebiliyor ve istendiğinde otomatik ödeme durdurulup iptal edilebiliyor.

Yüzde 100 dijital ve kolay deneyim

Vodafone Simple müşterileri, başvuru sürecinden SIM aktivasyonuna, tarife seçiminden ödemeye kadar tüm işlemleri Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden Vodafone bayilerine gitmeden kolayca yönetebiliyor. İhtiyaç duyarlarsa, Vodafone’un kişisel dijital asistanı TOBi’den destek alabiliyorlar. TOBi, içerdiği Yapay Zeka teknolojisi sayesinde müşterileri en uygun şekilde yönlendirebiliyor. Müşteriler, TOBi aracılığıyla tüm işlemler için 7/24 canlı destek uzmanlarıyla mesajlaşıp bilgi alabiliyor.

Vodafone’dan yeni tarifeler

Vodafone Simple kapsamında sadece mobil internet içeriğiyle ayrışan 3 yeni tarife de sunuluyor. Buna göre, 10 GB’lık Simple Small 45 TL’ye, 15 GB’lık Simple Medium 55 TL’ye ve 25 GB’lık Simple Large 75 TL’ye satın alınabiliyor. Tüm tarifelerde 1000 dakika, 10 SMS ve sınırsız WhatsApp içeriği bulunuyor. Vodafone Simple tarifelerine yönelik başvuru ve aktivasyon dahil tüm işlemler sadece Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden yapabiliyor.