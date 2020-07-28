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Teknoloji
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Haber Giriş: 28.07.2020 - 12:01,Son Güncelleme:

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ne zaman koşulacak?

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Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ne zaman koşulacak?
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Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoriye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 yarı maraton listesine giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada'da koşulacak.

Organizasyon, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan "Covid-19 Kitlesel Etkinlikler Rehberi" kriterleri gereği sınırlı sayıda kişiyle yapılacak.

Her yıl 10 ve 21 kilometre etaplarından oluşan maraton, bu sene yeni normal dönem önlemleri ile sadece 2 bin 500 metre ve 21 kilometre şeklinde gerçekleştirilecek.

Sporcular, başlangıç noktasında metrekare başına düşen kişi sayısından, bekleme alanındaki düzenlemeye kadar alınan kararlara "www.istanbulyarimaratonu.com" adresinden ulaşabilecek. 

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