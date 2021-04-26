Vodafone, iş arayanlara 13 milyon TL'lik fayda sağlamayı hedefliyor

Vodafone, toplumun her kesimini dijital dünyanın sunduğu fırsatlarla buluşturmaya devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce tüm dünyada yeni marka söylemini “Birlikte mümkün” olarak duyuran Vodafone, bu yönde hayata geçirdiği ilk girişimi “Bu işte Birlikteyiz” platformuyla, pandemide işini kısa süreli ya da tamamen kaybeden bireylerin dijital dünyanın sunduğu kolaylıklardan faydalanarak yeniden işgücüne katılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Türkiye’nin de dahil olduğu 13 Vodafone ülkesinde birden hayata geçirilen ve Türkiye’de UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ile Habitat Derneği’nin de katkıda bulunduğu platformda, iş arama sürecinde olanlar için kişisel eğitim ve yetenek programlarına erişim imkanları sunulacak. “Bu işte Birlikteyiz” platformuyla, iş arayanlara toplam 13 milyon TL’lik fayda sağlanması hedefleniyor.

Vodafone’un; Bu işte Birlikteyiz Yeni Nesil Beceri Geliştirme programı, Geleceğin Meslekleri platformu ve Udemy eğitimlerinden oluşan “Bu işte Birlikteyiz” platformu, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır’ın katılımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtıldı.

Pandeminin bireylerden kurumlara herkesin bağlantıda olabilmesi için teknolojinin ne kadar önemli rolü olduğunu her zamankinden daha net bir biçimde gösterdiğini belirten Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Amaç odaklı bir şirket olarak, teknolojinin ancak insanla birlikte anlam kazandığına, teknolojinin gücünün insan ruhunun gücüyle birleştiğinde hayatı iyileştirebileceğine inanıyoruz. Yeni marka konumlandırmamızda da teknoloji ve insan birlikteliğinden doğan güçle daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna vurgu yapıyor ve ‘Birlikte mümkün’ diyoruz. Bu doğrultuda attığımız ilk adım ‘Bu işte Birlikteyiz’ platformu oldu. Pandemi sürecinden en çok etkilenen gruplardan birini, işini kaybedenler ya da kötüleşen ekonomik şartlarda iş arama sürecinde olanlar oluşturuyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Şubat ayında 4 milyon 236 bin kişi oldu; işsizlik oranı ise yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. İş aramada ve kendini geliştirmede dijital dünyayla bağlantıda kalmanın önemli rol oynadığını düşünüyoruz. Bu düşünceyle, pandemide işini kaybedenlerin dijital toplumun gerisinde kalmaması için harekete geçtik. ‘Bu işte Birlikteyiz’ platformuyla amacımız, pandemide işini kısa süreli ya da tamamen kaybeden bireylerin dijital dünyaya erişimini kolaylaştırmak ve dijitalleşmenin tüm avantajlarından faydalanmalarını sağlamak. Onlara bu zor süreçte destek olmak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Dijital toplumun bir parçası olmanın herkesin hakkı olduğunu, dijitalleşmenin getirdiği fırsat eşitliğinden herkesin yararlanması gerektiğini düşünüyoruz. Vodafone olarak, teknoloji-insan işbirliğinden güç alan, toplumumuzu daha iyi bir geleceğe taşıyacak işler yapmaya devam edeceğiz.”

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, şöyle konuştu:

“Covid-19 salgınının yıkıcı etkisi hızlanırken tüm ülkelerde toplumun tüm katmanları orantısız bir şekilde etkileniyor ve bu durumdan en çok gençlik zarar görüyor. Genç neslin eğitime, sosyal destek enstrümanlarına ve istihdam olanaklarına erişimi ciddi şekilde etkilenmiştir. Genç erkeklerin ve kadınların kaliteli işlere erişim imkanı büyük oranda düşmüştür. Ayrıca, genç nüfus kendi geçim kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak için yeterli gelir ve tasarruflara sahip olmadığından, pandeminin yoksulluk ve eşitsizliklerde oluşturduğu artıştan nasibini fazlasıyla almaktadır. Devletlerin salgın sonrası iyileşme mücadeleleri kapsamında, ne istihdam ne eğitim-öğretimde olan gençliğe hep birlikte özenle odaklanmamız gerekiyor. UNDP Türkiye olarak, bu zorlukların karmaşıklığını ve aciliyetini anlayan ve bunları birlikte aşmak için bu işbirliğine imza atan değerli ortaklarımız Vodafone'a ve Habitat Derneği’ne teşekkür ederiz.”

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise şunları kaydetti:

“Pandemi döneminin yarattığı olumsuzluklardan etkilenen bireylere destek olabilmek adına Habitat Derneği, UNDP ve Vodafone olarak ‘Bu işte Birlikteyiz’ projesini hayata geçiriyor olmaktan oldukça heyecan duyuyoruz. Habitat Derneği olarak, dijital dönüşüm becerileri başta olmak üzere bireylerin 21. yüzyıl becerilerine sahip olmasına büyük önem veriyoruz. Teknolojinin hızla geliştiği ve giderek hayatımızda daha çok yer kapladığı yeni bir dünya oluşuyor. Bu yeni dünyada daha iyi kariyer fırsatları elde edebilmek ve çağın gerekliliklerini benimseyebilmek için bireylerin yeni nesil yetkinliklere sahip olması olmazsa olmazlardan. Çünkü biliyoruz ki değişen dünyada yeniye en hızlı uyum sağlayanlar kazanan olacaktır. Biz de bu doğrultuda çok değerli proje ortaklarımızla beraber bireylerimize dijitalleşmeye dair yeni yetkinlikler kazandırarak, pandemi döneminin yarattığı olumsuzlukları bir nebze azaltabilmelerini sağlayabilirsek, sonsuz mutluluk duyacağız.”

1000 kişiye yeni nesil beceri eğitimi

“Bu işte Birlikteyiz” platformu kapsamında UNDP ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen Bu işte Birlikteyiz Yeni Nesil Beceri Geliştirme programıyla, iş arayanlara Dijital Dönüşümün Kısa Tarihi, Dijital Güvenlik ve Gizlilik, Dijital İçerik Üretimi, İşletmelerin Dijital Varlığı, Profesyonel LinkedIn Kullanımı, Kariyer Planlama, CV Hazırlama ve İş Mülakatı Simülasyonu konularında online eğitimler verilecek. Başvuruların “Bu işte Birlikteyiz” platformu üzerinden alınacağı ve 6 aylık uygulama döneminde toplam 12 eğitimin düzenleneceği bu sertifika programıyla 1.000 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

8 dakikada yetenek profili çıkarma imkânı

Vodafone’un 2018 yılında hayata geçirdiği Geleceğin Meslekleri platformu, 8 dakikalık bir online anketten oluşuyor. Vodafone, bu anketle, bireylerin yetenek profillerini çıkarıp onları en uygun açık pozisyonlara yönlendiriyor. Kişiler, profillerine en uygun iş fırsatlarını görüntüleyip başvuru yapabiliyor. İlk aşamada kendilerine uygun bir iş fırsatı bulamazlarsa, birkaç test daha yaparak sunulan kariyer önerilerinin kesinliğini artırabiliyorlar. Platformda ayrıca, becerilerini ve güçlü yönlerini görebildikleri bir sekme de bulunuyor. Geleceğin Meslekleri platformu, bugüne kadar tüm dünyada yarım milyondan fazla kişiye yardımcı oldu.

600’ü aşkın ücretsiz eğitim

Geleceğin Meslekleri platformu altında sunulan Udemy eğitimleriyle, kişiler kendilerini geliştirerek yeni iş fırsatlarını değerlendirebiliyor. Vodafone, diledikleri gibi bir kariyer fırsatı bulamayanları kişisel gelişimleri için yetenek profillerine uygun ücretsiz Udemy eğitimlerine yönlendiriyor. Global Udemy işbirliği kapsamında web tasarımı, 3D modelleme, kişisel gelişim ve verimlilik gibi 600’den fazla eğitim asenkron olarak sunuluyor.

Projeye ek olarak: Sadece 9 TL’ye 6 GB mobil internet

Vodafone, “Bu İşte Birlikteyiz” projesine ek olarak pandemide işini kaybeden müşterilerinin dijital dünyanın sunduğu imkânlara diledikleri gibi kavuşabilmesi için mobil interneti erişilebilir kılmak ve telefon faturası yüklerini hafifletmek amacıyla “Birlikteyiz” tarifesini geliştirdi. Sektörde bir ilk olan bu tarifeyle, faturalı ve faturasız Vodafone müşterileri, 6 GB mobil internet, 750 dakika ve 250 SMS’ten oluşan içeriğe 6 ay boyunca 39 TL yerine sadece 9 TL’den sahip olabilecek. Bu tarifeden, Mart 2020’den sonra herhangi bir sebepten işsiz kalan, Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanan veya ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan Vodafone müşterileri faydalanabilecek. Aboneler, e-Devlet’ten aldıkları SGK Hizmet Dökümü’nü “Bu işte Birlikteyiz” platformuna yükleyerek başvuruda bulunabilecek. Vodafone’lu olmayan aboneler de numaralarını Vodafone’a taşıdıktan sonra bu tarifeye başvurabilecek. Vodafone, “Birlikteyiz” tarifesiyle 50 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.