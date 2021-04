Vodafone, IoT Bağlantı Servisleri dalında birinci seçildi

Vodafone Business IoT Direktörü Erik Brenneis, şunları söyledi:



“Binlerce müşterimiz son 12 ayda yaşadığımız dönüşümde IoT’nin kendilerini daha dirençli ve esnek kıldığını, iş sürekliliğini devam ettirmeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Bundan ötesi de var. IoT, şirketlerin inovasyon yapmasına ve kârlı büyüme sağlamasına destek oluyor. Kullanılamayan verilere erişip stratejik düşünmeyi güçlendirmek, yeni iş modelleri benimsemek ve müşteri deneyimini iyileştirmek için müşterilerimiz IoT teknolojisini kullanıyor. Şirketler, verimliliklerini ve çevikliklerini bütünüyle iyileştirmenin yanı sıra çevresel etkilerini azaltmak için de IoT’den faydalanıyor.”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise şöyle konuştu:

“Dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda yer alıyoruz. Grubumuzdan aldığımız bu güçle, Türkiye'de de IoT odağında hayata geçirdiğimiz ve planladığımız birçok önemli yatırımla ülkemizdeki tüm sektörlerin dijitalleşmesine destek olmayı hedefliyoruz. Alanında bir ilk olan Nesnelerin İnterneti Platformumuz ile her sektörde bağlantılı servislerin herhangi bir altyapı yatırımına ihtiyaç duyulmaksızın hızla geliştirilmesini sağlıyoruz. Ulaşılması güç alanlarda bulunan nesneleri mobil erişimle internete bağlayan ve sanayide büyük ilgi gören Dar Bant Nesnelerin İnterneti teknolojisini Türkiye'nin 81 ilinde kullanıma sunan ilk operatör olduk. Ayrıca, şirketleri geleceğin teknolojileriyle buluşturabilmek amacıyla İstanbul’da kurduğumuz İTÜ Vodafone Future Lab’de Nesnelerin İnterneti ve diğer yeni nesil teknolojilerden yararlanarak pek çok alanda kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz. Burada, neredeyse tamamı yerli 30 çözüm ortağımızla birlikte geliştirdiğimiz 34 akıllı teknoloji çözümü, her sektöre ve hayatın her alanına dokunuyor.”

İşletmeler IoT’ye yöneliyor

Kuruluşlar operasyonlarını dijitalleştirmeye devam ederken, Vodafone Business 2020 IoT Spotlight çalışmasında yer alan işletmelerin %87'si, IoT'nin gelecekteki başarıları için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.